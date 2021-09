En attendant d’avoir sa propre chaussure signature, comme Zion Williamson, Luka Doncic va continuer de porter une Air Jordan 36, et sur Instagram, le meneur des Mavericks a dévoilé son nouveau logo et son nouveau modèle : « Je suis honoré de présenter mon nouveau logo sur la Air Jordan 36. Je sais ce que représente la marque Jordan Brand et je suis fier de la représenter ».

Le logo reprend le numéro du joueur (77) et ses initiales (LD), et le modèle est évidemment aux couleurs de la franchise de Dallas.

