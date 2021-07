Vincent Collet regrette un manque de maturité des Bleus

De nouveau défaits hier soir face à l’Espagne, les Bleus ont certes manqué d’adresse. Mais pour le sélectionneur tricolore, Vincent Collet, ses joueurs ont également manqué de maturité.

Face à l’agressivité défensive de l’Espagne, les Français se sont « agacés » et ils ont fini par déjouer en ayant recours à des initiatives individuelles plutôt qu’à la mise en place collective. Cela a même coïncidé avec l’entrée des deux patrons, Nicolas Batum et Rudy Gobert, à court de rythme après leur arrivée tardive dans le groupe.

Un manque de patience et de maturité

« Après avoir été dominé dans le deuxième quart temps, suite à une très bonne entame, on a perdu le rythme sur la rentrée de nos nouveaux joueurs, qui n’ont pas fait un seul entraînement avec nous, faut-il le souligner. On a été dominé en deuxième quart-temps mais on a vraiment eu une réaction intéressante. En fin de deuxième quart-temps, on a multiplié les actions individuelles, qui sont vouées à l’échec face à une équipe comme l’Espagne. On a mieux joué en deuxième mi-temps, en se faisant davantage de passes, en trouvant davantage de solutions. »

Mais la panne d’adresse a elle aussi pesé très lourd dans la défaite, à l’image des deux leaders offensifs des Bleus, Evan Fournier (1/5) et Nando De Colo (0/3) en travers à 3-points.

« 5/22 à 3-points, c’est un pourcentage famélique. Il y a deux aspects : il y a des tirs forcés, donc là tu ne te donnes pas beaucoup de chances, surtout contre l’Espagne. Et puis, l’autre aspect, c’est qu’il y a eu des tirs ouverts qui, comme le disait Frank [Ntilikina], ne sont pas rentrés. Ça fait partie du jeu. Mais même quand ça arrive, ce n’est pas une raison pour changer sa façon de jouer. On l’a trop fait à un moment donné et c’est ce qui a permis aux Espagnols de prendre l’ascendant. »

Qui dit France – Espagne dit tensions !

Trop impatients de trouver le cercle face à la défense espagnole bien en place, les Bleus se sont ensuite un peu fait prendre au petit jeu de l’intox et de l’agressivité.

Nando De Colo et Ricky Rubio se sont brièvement pris le bec, avec Marc Gasol et Victor Claver qui s’y sont mêlés aussi. Et puis, Timothé Luwawu-Cabarrot a aussi été chercher Andrew Albicy qui voulait (sportivement) aider à relever Sergio Llull au sol… Des tensions palpables, typiques des France – Espagne !

« On était en retrait dans le domaine de l’agressivité. Quand on a corrigé en deuxième mi-temps, on a réussi à revenir et même repasser devant, ce qui est très positif à mon avis par rapport à la qualité de notre adversaire. On a parlé de manque de maturité jeudi, et c’était à nouveau le cas. Les deux équipes ont fait preuve de beaucoup d’agressivité mais on n’a pas tout à fait la même capacité à encaisser cette agressivité. C’est-à-dire que même quand on les touche, on voit qu’ils sont capables de continuer à jouer presque normalement, alors que nous, on a tendance à s’agacer et à retomber un peu dans les travers individuels. Quand une équipe conteste beaucoup, il faut avoir encore plus de patience, plus de mouvement pour créer la séparation que tu n’obtiens pas aussi facilement. Les Espagnols ont réussi à le faire jusqu’au bout. »

Propos recueillis à l’Accor Arena