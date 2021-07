Nate McMillan et les Hawks vont désormais devoir confirmer

Avec l’avènement de Trae Young, la nomination de Nate McMillan au poste d’entraîneur principal en cours d’exercice a été le gros succès d’Atlanta cette saison. L’ancien assistant de Lloyd Pierce a réussi à tirer le meilleur d’un groupe fourni, qu’il a mené jusqu’en finale de conférence en playoffs.

Même s’il n’a pas dérogé à ses principes et qu’il a permis à son équipe de gagner en solidité et en régularité, Nate McMillan a aussi dû faire des concessions et « trouver un moyen de mélanger l’ancienne école avec la nouvelle ». Il a ainsi fallu faire des compromis, entre le jeu rapide prôné par les jeunes et la volonté du vieux sage de ralentir un peu la cadence pour mieux gérer certains moments clés, en fin de match notamment.

Nate McMillan au cœur d’un projet ambitieux

L’ajustement a été une réussite, et Nate McMillan est désormais la pierre angulaire du projet des Hawks, porté par les propriétaires Tony Ressler et Jami Gertz. Un projet de développement ambitieux qu’il est prêt à porter.

« Tony fera tout ce qu’il faut pour amener une équipe qui gagne ici, une équipe qui a du caractère, tout cela joue un rôle, dans ce qu’il veut apporter à Atlanta », a souligné le coach. « Quand vous signez avec une équipe, il faut aussi voir la vision du propriétaire. C’est très important. Parce que si vous ne pouvez pas être sur la même longueur d’onde avec ce qu’ils font et ce qu’ils attendent, vous ne ferez pas long feu. En les écoutant au cours de l’année, puis en parlant de tout ça lors de la négociation du contrat, je suis à fond dedans. Je crois en cette organisation. Je crois en ce qu’ils veulent faire. Je sens que je peux les aider à atteindre ces objectifs ».

Le plus dur est à venir

La prochaine étape du plan sera peut-être la plus difficile à négocier puisqu’il va maintenant falloir confirmer la saison prochaine. Nate McMillan sait que ses troupes seront attendues et que les fans espéreront des résultats au moins aussi bons que lors de l’année précédente.

« Vous avez besoin d’un peu de chance lorsque vous avez des séries comme celles que nous avons eues cette année. Pour une raison ou une autre, les choses se sont bien passées, et nous avons eu beaucoup de succès », a-t-il ajouté. « Nous savons que les attentes seront plus élevées pour nous la saison prochaine. Mais la seule chose sur laquelle nous avons essayé de concentrer l’équipe, c’est nous. Pas les bruits extérieurs et ce que les gens disent que nous devrions être ou ne pas être. Au début de la saison, ils ne disaient pas ce qu’ils disent maintenant à notre sujet. Donc on ne peut pas se focaliser là-dessus. J’aborde toujours les choses un match après l’autre ».