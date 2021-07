Le Nigeria avec huit joueurs NBA dans sa dernière pré-sélection

Le Nigeria a annoncé un groupe réduit à 16 joueurs pour le tournoi amical qui débute aujourd’hui à Las Vegas. Celui-ci est composé de 8 joueurs NBA : Precious Achiuwa, KZ Okpala et Gabe Vincent (Miami), Chimezie Metu (Sacramento), Jordan Nwora (Milwaukee), Jahlil Okafor (Detroit), Josh Okogie (Minnesota) et Miye Oni (Utah).

Deux autres joueurs ont également évolué en NBA au sein de la sélection : l’intérieur Ekpe Udoh et l’arrière/ailier Michael Gbinije (9 matchs avec les Pistons en 2016/17). À noter également la présence de deux joueurs du championnat de France, l’intérieur Chima Moneke (Orléans), le meneur Ike Iroegbu, passé par Rouen (Pro B) et Chalon-sur-Saône cette saison, et celle de l’arrière Obi Emegano, également passé par Rouen puis Dijon.

Un groupe compétitif que Mike Brown va devoir réduire à 12 éléments pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

« Nous avons eu un camp très compétitif et les joueurs ont apporté une tonne d’énergie à nos séances d’entraînement jusqu’à présent », a déclaré le sélectionneur. « Cela dit, nous sommes vraiment impatients d’avoir enfin l’occasion de jouer contre un maillot de couleur différente lors de ces prochains matchs d’exhibition. Ce sera un grand défi pour nous de rivaliser avec certaines des meilleures équipes du champ olympique et d’avoir une chance de montrer notre talent et d’affiner notre jeu avant de nous rendre à Tokyo ».

Le Nigeria va en effet monter d’un cran dans sa préparation à partir de ce week-end avec trois matchs amicaux des plus relevés, face à Team USA ce samedi, l’Argentine lundi et l’Australie mardi, son premier adversaire aux Jeux Olympiques, le 25 juillet prochain, au sein d’un groupe B également composé de l’Allemagne et de l’Italie.

LE GROUPE DE 16 JOUEURS DU NIGERIA



Precious Achiuwa (Heat)

Caleb Agada (Hapoël Be’er Sheva BC, Israël)

Obi Emegano (Fuenlabrada, Espagne)

Michael Gbinije (BC Nevezis, Lituanie)

Ike Iroegbu (Elan Chalon)

Chimezie Metu (Kings)

Chima Moneke (Orléans)

Ike Nwamu (Samara, Russie)

Jordan Nwora (Bucks)

Jahlil Okafor (Pistons)

Josh Okogie (Wolves)

Stanley Okoye (Gran Canaria, Espagne)

KZ Okpala (Heat)

Miye Oni (Jazz)

Ekpe Udoh (Beijing, Chine)

Gabe Vincent (Heat)