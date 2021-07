Draft 2021 | Une avalanche de désistements à la date butoir

La date limite pour retirer son nom du « pool » de joueurs susceptibles d’être sélectionné à la prochaine Draft NBA était fixée au 7 juillet et donc, aujourd’hui le 8, bon nombre de prospects NCAA se sont fait une raison et ont décidé de revenir à la fac après avoir sondé le terrain ces dernières semaines.

Quelques « grands noms » se débinent

C’est notamment le cas de Johnny Juzang, l’ailier scoreur de UCLA qui avait brillé lors de la dernière « March Madness ». Auteur d’une saison à 16 points chez les Bruins, après son transfert de Kentucky, il n’a visiblement pas reçu les assurances qu’il espérait avant la Draft. Idem pour son coéquipier Cody Riley qui revient lui aussi à Los Angeles pour une année supplémentaire sur le campus de UCLA, en tant que « redshirt senior ».

Autre sensation du dernier tournoi final, le scoreur fou d’Oral Roberts, Max Abmas, a lui aussi décidé qu’il valait mieux revenir sur les bancs de sa petite université d’Oklahoma pour tenter à nouveau sa chance l’été prochain pour la Grande Ligue. Son coéquipier, Kevin Obanor, a lui aussi décidé de revenir à l’université, mais il est inscrit au « transfer portal » pour essayer de trouver une fac plus prestigieuse… Ce qui est aussi le cas de Kofi Cockburn, d’Illinois, qui serait déjà pisté par Kentucky !

Bien qu’il ait eu des workouts privés avec les Cavaliers, les Celtics, les Hornets, les Knicks, les Warriors, les Raptors et même les Suns, Tyson Etienne va lui aussi revenir à Wichita State, lui qui avait été élu co-meilleur joueur de l’année en AAC après avoir tourné à 16 points, 3 rebonds et 2 passes de moyenne.

Kansas s’en frotte les mains

À Kansas, on va récupérer pas moins de trois joueurs avec Ochai Agbaji et Jalen Wilson qui font machine arrière et le transfert d’Arizona State, Remy Martin, qui débarque. Cela change considérablement la donne pour les Jayhawks qui peuvent avoir de belles ambitions pour la saison prochaine.

En vrac, on retrouve également l’intérieur d’USC, Isaiah Mobley (10 points, 7 rebonds) qui sera donc junior la saison prochaine, le fiston de Scottie Pippen, Scotty Pippen Jr. (21 points, 5 passes, 3 rebonds) qui s’en retourne à Vanderbilt pour une troisième saison, l’intérieur de Florida, Colin Castleton (12 points, 6 rebonds) qui revient pour son année senior, l’arrière senior de Kentucky Davion Mintz (11 points, 3 rebonds, 3 passes), l’ailier fort de St John’s, Julian Champagnie (20 points, 7 rebonds), l’ailier d’Arizona State Marcus Bagley (11 points, 6 rebonds), l’arrière d’Alabama, Jaden Shackelford (14 points, 4 rebonds), l’arrière de Texas Tech, Terrence Shannon Jr. (13 points, 4 rebonds), le pivot costaud des Wolverines, Hunter Dickinson (14 points, 7 rebonds), ou encore le futur joueur de Michigan (après son transfert de Coastal Carolina), DeVante’ Jones (19 points, 7 rebonds, 3 passes)…

La Draft NBA reprend ses bonnes habitudes cette année en revenant au Barclays Center de Brooklyn le 29 juillet.