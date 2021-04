Draft 2021 : le fils de Scottie Pippen va tester sa cote

Star de Vanderbilt, Scotty Pippen Jr a jusqu’au 19 juin pour maintenir, ou pas, son nom parmi les inscrits dans la Draft 2021.



A l’instar de son ancien coéquipier Kenyon Martin Jr, qui perce aux Rockets cette saison, Scotty Pippen Jr est un « fils à papa », peut-être le plus célèbre d’entre tous actuellement, et il a choisi de s’inscrire dans la Draft 2021. Arrière de Vanderbilt, le fils de l’ancien ailier des Bulls n’a pas pris d’agent, et il se donne donc la possibilité de revenir à Vanderbilt s’il n’a pas l’assurance d’être sélectionné.

Coaché par Jerry Stackhouse, Pippen Jr a réalisé une grande saison avec 20.8 points, 4.8 passes et 1.8 interception de moyenne. Il est tout simplement le leader de sa formation dans ces trois secteurs, et il était le 2e meilleur marqueur de la SEC, et le 16e sur le plan national.

Pour l’instant, il n’apparaît pas dans les « mock draft » les plus connues, et il lui faudra être brillant au Draft Combine pour décrocher des essais et décrocher une place au second tour.

« Il a fait preuve d’une progression incroyable chez nous, et sa saison record comme sophomore n’est qu’un aperçu de son potentiel » a déclaré son coach. « On souhaite que Scotty fasse le meilleur choix possible pour lui et sa famille, et on l’aidera du mieux possible pendant qu’il étudie ses options. »

Comme n’importe que joueur inscrit à la Draft sans agent, Pippen aura jusqu’au 19 juin pour retirer son nom, et revenir à l’université. Il lui reste deux ans de cursus avec Vanderbilt.