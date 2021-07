Tyler Herro : « Je ne pense pas du tout avoir régressé »

Comme son coéquipier Duncan Robinson, Tyler Herro a été davantage ciblé par les défenses adverses que lors de la saison précédente. À tel point que l’arrière du Heat a été sévèrement critiqué, et globalement, beaucoup estiment que la révélation de la « bulle » a régressé pendant sa saison sophomore.

Même si l’exercice collectif a évidemment été moins glorieux, Tyler Herro a pourtant été crédité d’une meilleure ligne de stats en saison régulière 2020-2021 (sauf sur l’adresse à 3-points), et a donc écarté cette thèse.

« Je ne pense pas du tout avoir régressé. Je pense qu’évidemment, je n’étais pas vraiment enthousiasmé par mes performances. Mais je ne pense pas avoir régressé d’une quelconque manière », a-t-il répondu. « Je suis heureux d’avoir une intersaison complète où je peux me concentrer et travailler sur certaines choses que je veux travailler et dont j’ai besoin pour continuer à m’améliorer ».

Un programme chargé à tous les niveaux

Tyler Herro sait en effet qu’il sera à nouveau attendu au tournant à la rentrée, et il s’est concocté un programme de choc pour se tenir prêt en octobre prochain, à commencer par son expérience qu’il vit actuellement au sein du processus olympique de Team USA, dans la « Select Team », dirigée par son coach Erik Spoelstra.

L’occasion pour lui de renforcer ses liens avec la franchise floridienne et son pilier désormais historique, et de glisser un message fort quant à son avenir.

« Je pense que c’est unique de pouvoir continuer à construire une relation forte avec le coach. Je prévois de jouer avec lui pendant un certain temps. C’est mon plan, j’espère qu’il se produira. Je continue donc à construire une relation forte avec lui. Je pense que cette expérience est importante pour nous deux », a-t-il ajouté.

Même s’il n’estime pas avoir régressé cette saison, Tyler Herro a encore beaucoup de points sur lesquels il peut progresser, et compte profiter de cet été, sa première intersaison « normale » après l’épisode de la « bulle » l’été dernier, pour bosser à fond, physiquement et techniquement.

« Je pense que c’est un été énorme pour moi. Je suis très excité. C’est ma première vraie intersaison où je peux me concentrer sur les différentes choses que je veux travailler. Et l’une d’entre elles est sans aucun doute de me renforcer physiquement, que ce soit mes jambes, et le haut du corps, me rapprocher du physique du joueur NBA type et donc de vraiment prendre du poids », a-t-il poursuivi, avant d’évoquer les aspects plus basket. « Continuer à m’améliorer dans ma prise de décision sur le « pick-and-roll ». J’ai l’impression que je pourrais être beaucoup plus efficace à mi-distance, à 3-points et dans tous les domaines. Je suis juste excité à l’idée de consacrer tout mon temps et tous mes efforts à l’été et de continuer à m’améliorer ».