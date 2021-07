Quand Suns et Bucks s’affrontaient au premier tour des playoffs…

Avril 1978. Dix ans après avoir rejoint ensemble la NBA, et neuf ans après s’être disputé Kareem Abdul-Jabbar sur un « pile ou face », les Suns et les Bucks se retrouvaient pour la première fois de leur histoire en playoffs. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, ce n’était pas en Finals comme cette année, mais bien au premier tour !

À cette époque, Milwaukee faisait effectivement partie de la conférence Ouest, en compagnie de Phoenix donc, au sein d’une ligue composée alors de 22 équipes. Parmi elles, les franchises du Wisconsin et de l’Arizona, opposées en ouverture de cette campagne de playoffs 1978.

À la tête des Suns, le regretté John MacLeod, historique entraîneur de Phoenix entre 1973 et 1987, où il reste le recordman de victoires en tant que « head coach » et avec qui il a notamment atteint les Finals en 1976.

En face, c’est le futur entraîneur le plus victorieux de tous les temps, Don Nelson, qui dirigeait les Bucks à l’occasion de la deuxième de ses 11 saisons passées sur le banc de Milwaukee. Où il a connu, de surcroît, sa première expérience en tant que coach principal.

Saisons de transition pour Milwaukee et Phoenix, après leurs périodes fastes

D’un côté, toujours emmenés par leur duo Paul Westphal – Alvan Adams, finaliste NBA en 1976 et renforcé par le Rookie de l’année Walter Davis, les Suns ont bouclé leur exercice 1977/78 avec 49 victoires et 33 défaites au compteur. Suffisant pour terminer avec le deuxième meilleur bilan de leur conférence, mais une 3e place à l’Ouest (derrière les Blazers, champions en titre, et les Nuggets), règle des champions de division oblige.

De l’autre, auteurs d’une campagne à 44 victoires et 38 défaites, synonyme de 6e place dans la conférence Ouest, les Bucks s’appuyaient principalement sur leur rookie Marques Johnson, accessoirement dauphin de Walter Davis dans le scrutin du trophée de « Rookie of the year » 1978. Sans oublier sur le moustachu Brian Winters, récupéré dans le cadre de l’échange avec les Lakers, impliquant l’illustre Kareem Abdul-Jabbar, en 1975.

En clair, si ces deux franchises ne manquaient pas de talent, leurs périodes fastes semblaient plus ou moins derrière elles à ce moment précis, et elles paraissaient donc encore un peu trop justes pour espérer viser mieux qu’une demi-finale de conférence. Un stade de la compétition justement promis au vainqueur de ce premier tour des playoffs 1978, alors disputé au meilleur des trois matchs.

Mais cette série n’aura pas eu besoin d’aller jusqu’au Game 3, puisque les deux premières rencontres auront suffi à désigner l’équipe victorieuse : Milwaukee, qui a validé son « upset » sur Phoenix, en l’emportant 2-0. Dans le sillage des excellentes prestations de Marques Johnson (28.5 points, 14 rebonds de moyenne) et Brian Winters (27.5 points, 4.5 rebonds, 5.5 passes de moyenne).

Marques Johnson, un rookie déjà à la hauteur

Dans le Game 1, ce sont d’abord les Bucks qui s’étaient imposés à l’extérieur (111-103), à l’Arizona Veterans Memorial Coliseum. Devant leur public, les Suns avaient pourtant fait la course en tête durant trois quarts-temps, prenant jusqu’à 12 points d’avance.

Avant que Brian Winters (31 points, 7 passes) et Marques Johnson (24 points, 16 rebonds) ne sonnent la révolte. Autre joueur récupéré lors de l’échange centré autour de Kareem Abdul-Jabbar, Dave Meyers (22 points, 9 rebonds, 6 passes) avait lui aussi apporté sa pierre à l’édifice pour terrasser Walter Davis (31 points, 8 rebonds), Paul Westphal (20 points, 9 passes) et consorts.

Puis dans le Game 2, Marques Johnson (33 points, 12 rebonds) et Brian Winters (24 points) avaient remis le couvert, cette fois-ci à domicile, pour venir une nouvelle fois à bout des coéquipiers de Paul Westphal (32 points, 10 passes), à la MECCA Arena.

Dominé sur le fil (94-90), Phoenix aavait rendu les armes devant Milwaukee et les 17 points de Marques « The Grand Slammer » Johnson dans le troisième quart-temps, mais également devant le shoot décisif de Brian Winters, synonyme de +3, à 20 secondes de la fin du match. Sans oublier le contre du pivot John Gianelli, sur l’ultime possession de la partie.

Suffisant pour que les Bucks franchissent l’obstacle des Suns, pour se hisser jusqu’en demi-finale de conférence. Où ils croiseront le fer avec les Nuggets, 2e à l’Ouest, et finalement vainqueurs du Game 7. En dépit des exploits du rookie Marques Johnson (22.7 points, 12.0 rebonds, 3.9 passes de moyenne), de Brian Winters (18.4 points, 6.7 passes de moyenne) ou encore du jeune Alex English (15.0 points de moyenne), futur scoreur fou de… Denver et qui s’était révélé pour de bon lors de cette série.