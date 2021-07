Bobby Portis : « Je savais que mon heure viendrait »

« C’est une ville de cols bleus et je suis un joueur comme ça… Je me donne toujours à 100% à l’équipe, pour le nom devant le maillot et ils aiment les joueurs comme ça ».

Voilà deux saisons que Bobby Portis essayait de donner un nouveau souffle à sa carrière, lui qui était surtout connu pour ses aptitudes de boxeur du côté de Chicago. Il y a eu le court épisode de Washington sur la fin de saison 2018/19, puis l’exercice 2019/20 aux Knicks, à l’issue duquel la franchise n’a pas activé sa « Team option ».

De l’énergie à revendre

Repêché par les Bucks pour jouer un rôle de doublure, suite à l’échange avorté pour Bogdan Bogdanovic, derrière Giannis Antetokounmpo ou possiblement au poste 5, Bobby Portis a saisi sa chance en faisant le sale boulot. La blessure du « Greek Freak » l’a soudainement propulsé sur le devant de la scène, et l’intérieur a répondu présent, bouclant la série face aux Hawks avec deux grosses prestations, en tant que titulaire.

Les fans des Bucks ont même scandé son prénom à plusieurs reprises lors du Game 5. En playoffs, il faut aussi des guerriers, et Milwaukee s’est dégoté deux beaux spécimens entre lui et PJ Tucker.

« Il est incroyable. Il fait un peu de tout pour nous. Il fait vibrer la foule, il nous fait vibrer quand il fait de grosses actions, qu’il s’agisse d’une interception, d’un rebond offensif ou d’un and-one. Il apporte toujours de l’énergie, joue dur, et j’aime tellement ça chez lui. J’adore ce gars-là ! », avait résumé Brook Lopez.

Le retour d’une vieille tradition

Bobby Portis reste sur deux matchs à plus de 30 minutes de temps de jeu, soit autant que sur toute la saison régulière. Sa grande satisfaction, c’est aussi d’avoir tenu le coup mentalement, et d’en récolter les fruits aujourd’hui, lui qui estimait avoir pris « la meilleure décision » de sa carrière en venant dans le Wisconsin.

« Je n’ai pas joué les deux derniers matchs de la série de Brooklyn, mais je n’ai pas boudé », a-t-il cité en exemple. « J’ai continué à travailler et je savais que mon heure viendrait. Je crois toujours que si vous faites les choses comme il faut et que vous faites bien les choses, tout finit toujours par rentrer dans l’ordre. J’ai juste essayé de rester dans le moment présent, d’être un joueur d’équipe et je donne tout le crédit à mes coéquipiers et au coach pour m’avoir fait confiance ».

Parmi les petits détails liés à Bobby Portis, on peut aussi noter la fac d’Arkansas, d’où est également originaire Sidney Moncrief, une des légendes de l’histoire des Bucks. De 1979 à 1998, Milwaukee a ainsi compté un joueur provenant d’Arkansas à chaque saison ! Avec Alvin Robertson (1989-93), Tony Brown (1988-90), Todd Day (1992-95), Lee Mayberry (1992-96) et Andrew Lang (1996-1998) qui ont ensuite succédé à Moncrief. La tradition a donc repris de plus belle cette saison, et Bobby Portis a plutôt fait honneur à ses prédécesseurs.