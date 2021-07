Jeux olympiques | La Serbie et la Lituanie sous le choc !

Quatre pays hôtes, quatre pays à la trappe ! Comme le Canada et la Croatie la veille, la Lituanie et la Serbie ont échoué à domicile dans leur tentative de se qualifier pour les JO. Pourtant favoris devant leur chaud public, les Lituaniens ont craqué face à un Luka Doncic des grands jours, et le duo Valanciunas-Sabonis n’ira pas à Tokyo.

Quelques minutes après cette défaite, le sélectionneur national, Darius Maskoliunas, a annoncé sa démission ! Il ne sera resté que deux ans à la tête de la sélection, échouant dans la quête d’une place aux Jeux olympiques.

À Belgrade, le traumatisme est encore plus grand, tant que les Serbes semblaient au-dessus du lot, et ce malgré les absences de Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic. La Serbie est tombée sur une équipe d’Italie en état de grâce pendant trois quart-temps, et pour Nemanja Bjelica, la manière est honteuse.

« C’est peut-être mieux que nous ayons perdu le match car nous allons en retenir quelque chose »

« Je mentirais si je disais que ce n’est pas une honte énorme, cette manière de perdre. Je n’étais pas prêt à jouer. La raison ? Je ne pense pas que ce soit important. On a joué comme des merdes » lâche ainsi carrément l’ailier fort du Heat. « On ne peut pas gagner au basket avec cette attitude. Jouer pour son pays est différent. Si vous n’êtes pas à 100%, on ne peut pas gagner. Je peux m’excuser auprès des concitoyens, de nos fans qui sont venus ce soir, mais à quoi ça sert ? Notre attitude doit changer ! »

Pour Nemanja Bjelica, le problème vient des joueurs, et non du staff. À l’écouter, certains de ses coéquipiers sont visiblement venus en touristes…

« Un changement s’impose car, dans cinq ans, nous ne serons plus là. Le talent, les qualités individuelles ne peuvent pas faire gagner ce type de tournoi. La meilleure équipe a gagné. Je vais prendre mes responsabilités comme joueur le plus expérimenté. Si Milos Teodosic joue en press tout-terrain pendant 40 minutes, c’est que quelque chose ne va pas chez nous. Je ne sais pas quel est le problème… J’espère que nous allons le régler parce que nous voulons exister pendant ces cinq ans. Nous avons besoin d’avoir des joueurs prêts à 100%. C’est une honte énorme. Il ne s’agit pas du staff, mais bien des joueurs. Nous devons être un exemple pour notre peuple en Serbie, mais nous n’avons pas donné l’impression d’être une équipe ce soir. C’est peut-être mieux que nous ayons perdu le match car nous allons en retenir quelque chose. Jouer en sélection n’est pas une blague ».

Rappelons que la Serbie devait faire sans Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic pour ce TQO, alors que Vasilije Micic n’était clairement pas à 100% physiquement, comme l’a confié Igor Kokoskov.