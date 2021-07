TQO de Victoria | La République tchèque dans le groupe de la France et des Etats-Unis aux JO

Après avoir éliminé le Canada en demi-finale, la République tchèque a validé son ticket pour les Jeux olympiques de Tokyo en s’imposant 97-72 face à la Grèce. Ce sera sa première participation depuis la séparation avec la Slovaquie. Dominateurs de bout en bout, les coéquipiers de Tomas Satoransky ont fait la différence au retour des vestiaires en remportant 31-11 le troisième quart-temps !

Équipe surprise du Mondial 2019, la République tchèque confirme qu’elle fait partie des meilleures nations mondiales, et aux côtés de Satoransky (12 pts, 3 rbds et 3 pds), le plus en vue est Jan Vesely. Discret jusque-là dans la compétition, le MVP de l’Euroleague 2019 compile 16 pts, 9 rbds, 5 pds et 5 ints.

Côté grec, Rick Pitino n’a pas réalisé de miracle et il a annoncé son départ à la fin de la rencontre, précisant tout de même qu’il restait à la disposition de la fédération si besoin…

Avec le succès des Tchèques au Canada, on connaît la composition des groupes des Jeux olympiques :

Group A : Team USA, France, Iran et République tchèque

Groupe B : Australie, Allemagne, Italie et Nigéria

Groupe C : Argentine, Japon, Slovénie et Espagne.

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts-de-finale, ainsi que les deux meilleurs 3e. Début du tournoi le 25 juillet avec notamment France – Etats-Unis et Australie – Nigeria.