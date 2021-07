Luka Doncic place l’or olympique au-dessus d’un titre NBA

Parmi les nations qui ont payé au prix fort l’absence de leurs joueurs majeurs durant les fenêtres internationales, la Slovénie ne devra pas se louper en terrain hostile ce soir en finale du TQO de Kaunas, face à la Lituanie.

La mission s’annonce délicate pour Luka Doncic et sa bande, qui vont tenter de valider leur présence aux Jeux, ce qui serait une grande première pour la Slovénie depuis son indépendance en 1991. L’arrière des Mavericks a d’ailleurs été interrogé sur ce qu’une médaille olympique pouvait représenter à ses yeux, par rapport à un titre NBA. « Je dirais la médaille d’or avec la Slovénie. Vous jouez pour votre pays et c’est quelque chose de vraiment, vraiment spécial… Mais les deux ne me déplairaient pas », a-t-il souri.

Première étape, qualifier la Slovénie

La Slovénie en est encore très loin, et ne serait ce que valider la présence de son pays pour la première fois aux Jeux Olympiques relèverait déjà du « rêve » pour le joueur de Dallas.

« Ce serait incroyable. Ce serait un rêve de participer aux Jeux olympiques. Pas seulement pour moi, mais pour toute la fédération slovène et tout le pays. Ils nous encouragent vraiment. J’espère que nous y arriverons », a-t-il ajouté, tout en glissant que l’atmosphère du basket international lui manquait. « Oui, surtout le basket de l’équipe nationale. Tous les pays encouragent leurs joueurs et c’est quelque chose d’incroyable. C’est ce que tous les pays ont et c’est ce qu’est le basket. Des fans qui apprécient le basket et encouragent leur équipe ».

Rendez-vous à 18h30 dans l’enfer de Kaunas pour assister à la suite… ou à la fin de l’aventure slovène cet été.