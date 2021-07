Cam Reddish, comme un air de Paul George

La mauvaise nouvelle du côté d’Atlanta, pendant cette série contre les Bucks, ce fut bien sûr la blessure de Trae Young. La bonne, ce furent les prestations de Cam Reddish. Le jeune ailier n’avait plus mis les pieds sur un parquet depuis février dernier, la faute à une blessure au tendon d’Achille.

Il est revenu quatre mois après dans des conditions extrêmes, une finale de conférence, avec un nouveau coach, et s’il avait été moyen, faute de rythme, cela aurait été compréhensible. Mais au contraire, sur les quatre matches qu’il a joués, Cam Reddish a parfaitement pris le pouls de l’événement, en compilant 12.8 points de moyenne à 53% de réussite au shoot et 46% à 3-pts en 23 minutes de jeu.

« Je me suis vraiment rapproché de Cam quand je suis arrivé ici », commente Nate McMillan en conférence de presse. « Très tôt, je lui ai parlé, je voulais vraiment le coacher. Je vois beaucoup de Paul George en lui, il y a des similitudes. Sa taille, sa capacité à défendre. Ce soir (samedi), il a très bien shooté. Il a montré qu’il avait un gros potentiel. C’est un joueur de talent. »

Un tremplin pour 2021/2022

Cam Reddish a effectivement réalisé un excellent Game 6, un des meilleurs matches de sa carrière tout simplement, avec 21 points à 7/12 au shoot et un joli 6/7 à 3-pts. Ces sorties d’été 2021 doivent servir pour la suite de sa carrière, encore courte avec seulement 84 matches joués en deux saisons.

« On a eu une connexion avec McMillan, quand je l’ai rencontré », confirme le joueur, qui n’avait jamais été dirigé par son coach avant ces derniers jours, puisque Lloyd Pierce s’était fait virer lorsqu’il était à l’infirmerie. « Il m’a simplement dit de jouer mon jeu et ça m’a fait du bien de voir qu’il était de mon côté. Je vais toujours assurer ses arrières, on a une excellente relation. C’est clairement un tremplin même si ça ne comptera plus la saison prochaine. Maintenant, il faut rentrer à la maison et bosser sur tout. »

Et que pense Cam Reddish de cette comparaison avec Paul George, que Nate McMillan a côtoyé, en tant qu’assistant, entre 2013 et 2017 à Indiana ? « C’est un honneur. On voit tous George jouer. Coach, si vous me voyez, merci. J’essaie d’être moi-même, pour qu’on puisse m’appeler Cam Reddish la prochaine fois. »