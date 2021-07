À vos agendas : le calendrier des Finals NBA

On connait le nom des deux dernières équipes de la saison, et il s’agit des Suns et des Bucks !

Giannis Antetokounmpo pourra-t-il revenir à temps pour disputer ces Finals 2021 ? Ça va être l’un des enjeux de cette affiche, dont le Game 1 débutera le 6 juillet et qui s’étalera jusqu’à un potentiel Game 7 le 22 juillet.

Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet

Game 1 – Phoenix vs Milwaukee – 03h00

bein Sports

Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 juillet

Game 2 – Phoenix vs Milwaukee – 03h00

bein Sports

Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 juillet

Game 3 – Milwaukee vs Phoenix – 02h00

bein Sports

Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 juillet

Game 4 – Milwaukee vs Phoenix – 03h00

bein Sports

Dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 juillet

Game 5 – Phoenix vs Milwaukee – 03h00*

bein Sports

Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 juillet

Game 6 – Milwaukee vs Phoenix – 03h00*

bein Sports

Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 juillet

Game 7 – Phoenix vs Milwaukee – 03h00*

bein Sports

*Si nécessaire