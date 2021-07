Nicolas Batum : « Paul George a prouvé qu’il était un très grand joueur »

La saison des Clippers aura été celle des rédemptions. Il y a eu Nicolas Batum et Reggie Jackson que personne n’imaginait capables de jouer à un tel niveau. C’est aussi le retour au premier plan de Tyronn Lue, si souvent critiqué dans le passé, alors qu’il a prouvé qu’il était un très bon coach.

Et puis il y a Paul George, surnommé « Pandemic P » par les mauvaises langues, avant de faire taire les critiques. Pour Batum, c’est aussi une forme de rédemption.

« Les stats ne mentent pas »

« Vous savez, à propos des playoffs, lors du premier tour, Kawhi avait été incroyable contre les Mavs, surtout dans le Game 6 » rappelle d’abord le Français. « Et vous savez, PG faisait déjà son boulot, et c’est sûr que lorsque Kawhi s’est blessé, il a dû prendre le relais, et il l’a fait comme il fallait, et de quelle manière ! Ce que je veux dire, c’est que le Game 5 à Utah et ensuite le reste de la série, et même dans cette série face aux Suns, les stats ne mentent pas. Il a été incroyable. Il nous a portés, comme dans le dernier match à Phoenix, tous ces matchs, il a été incroyable ! »

Pour Batum, Paul George mérite tout ce qu’on a écrit sur lui lors de ces dernières semaines.

« Je me fous vraiment de ce que les gens disent de lui. Je pense qu’il s’est racheté et qu’il a montré qu’il était un très grand joueur dans cette ligue, et il mérite toutes les louanges du monde. Je suis un de ses grands fans, et je suis très heureux pour lui. Je suis très heureux pour lui qu’il ait pu montrer au monde qui il était. »