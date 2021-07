Nicolas Batum : « Je ne remercierai jamais assez les Clippers pour m’avoir donné une chance »

Si la NBA décernait encore un trophée du « Comeback Player Of The Year », nul doute que Nicolas Batum aurait fait un beau vainqueur. Transparent depuis deux ans, et carrément coupé par les Hornets, le Français s’est offert une seconde jeunesse aux Clippers, au point d’en devenir un élément essentiel par son intelligence et sa polyvalence.

« Si, en novembre, quelqu’un m’avait dit que je jouerais encore au basket fin juin et que je participerais à une compétition importante, que je jouerais, que je serais sur le terrain et que je jouerais, je ne l’aurais pas cru » avoue le Français lors du point-presse de fin de saison. « J’étais dans une mauvaise passe mentalement il y a quelques mois et regardez où j’en suis maintenant, c’est incroyable. C’est incroyable ce qui m’est arrivé cette année. Je ne remercierai jamais assez les Clippers pour m’avoir donné une chance d’être un joueur de basket à nouveau. Je n’étais pas vraiment sûr de ce que je pouvais faire cette année, et ils m’ont donné une chance d’être à nouveau un joueur. C’est une aubaine pour moi. »

« Ces blessures nous ont permis d’avancer parce que nous avons joué comme ça toute l’année »

« Glue guy » de l’équipe, Nicolas Batum était aussi le pompier de service de Tyronn Lue. Fidèle au poste, chaque soir, il s’est promené à quasiment tous les postes pour compenser les absences ou pour piéger les adversaires.

« Vu le groupe que nous avions cette année, il fallait trouver un moyen de rester soudés et c’était un peu mon travail, aussi, de m’assurer que tout était connecté. Par exemple, à certains moments, j’ai joué au poste cinq, à d’autres moments, j’étais ailier-fort, à d’autres moments, j’ai dû faire ceci ou cela. Je devais donc m’assurer qu’en faisant cela, le reste du groupe était prêt à jouer, et je pense que nous avons fait du bon travail. Bien sûr, on a échoué de peu, et on voulait jouer une série de plus… Mais vous savez, nous pouvons être fiers de ce qu’on a fait cette année ».

Évidemment, il y a quelques regrets au regard du scénario avec des titulaires (Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Ivica Zubac…) en moins pour les deux derniers matches de la série face aux Suns…

« Bien sûr, s’il n’y avait pas eu de blessés, peut-être que les choses auraient été différentes, mais on ne sait jamais, et puis… c’est pareil pour les Lakers ou Brooklyn ou maintenant Milwaukee. Peut-être que l’histoire aurait été différente, peut-être. On ne sait pas, et on ne saura jamais. Peut-être que l’histoire aurait été différente. Kawhi nous a manqué, Serge nous a manqué, Zu nous a manqué, trois joueurs clés. Peut-être que nous aurions pu le faire quand même. Mais comme je l’ai dit tout au long de l’année, nous avons eu des blessures, et je pense que cela nous a aidés. Ces blessures nous ont permis d’avancer parce que nous avons joué comme ça toute l’année, et nous n’avons pas été surpris quand c’est arrivé. »

« Peut-être que les gens s’étaient trompés à mon sujet, et peut-être que je m’étais trompé sur moi-même »

À titre personnel, le voilà donc « free agent » avec une cote très élevée. Beaucoup de candidats au titre rêvent d’avoir un tel vétéran dans leur groupe, mais pour l’instant, Nicolas Batum savoure ce retour au premier plan.

« C’était une année spéciale pour moi. Comme je l’ai dit plus tôt, je n’avais imaginé finir comme ça. C’était une année spéciale et, pour être honnête, je n’arrive toujours pas à y croire. Ce que je veux dire, en quelque sorte, c’est que lorsque vous commencez à écouter tous les bruits de l’extérieur, vous vous dites que c’est peut-être fini pour vous. Et quand vous revenez et que vous jouez aussi bien et que l’équipe joue pour quelque chose, j’ai été un peu surpris de me dire que je n’étais peut-être pas si mauvais que ça. J’ai été un peu surpris, et peut-être que les gens s’étaient trompés à mon sujet, et peut-être que je m’étais trompé sur moi-même. »