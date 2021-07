Giannis Antetokounmpo de retour en cas de Game 7 dans la finale de conférence Est ?

On avait peur que les playoffs de Giannis Antetokounmpo soient finis, voire qu’il soit absent plusieurs mois, suite à sa blessure lors du Game 4 face aux Hawks mais le double MVP est solide, et ses ligaments n’ont pas été touchés.

Pourra-t-il jouer la nuit prochaine, pour le Game 6 à Atlanta ? Ça semble très compliqué, les Bucks l’annonçant « douteux » pour ce match qui pourrait permettre à Milwaukee d’atteindre ses premières Finals depuis 1974. Mais selon Yahoo! Sports, il y a de l’espoir côté Milwaukee quant à un retour pour un éventuel Game 7 !

Celui-ci aurait lieu dans la nuit de lundi à mardi, à Milwaukee, si les Hawks s’imposent lors du Game 6.

De son côté, ESPN explique que le calendrier de retour du « Greek Freak » est toujours flou, et les Bucks doivent donc se préparer à finir la série sans lui, alors que Trae Young est lui également toujours « incertain ».

« Si Trae pouvait jouer, il serait sur le terrain », a expliqué Nate McMillan. « C’est à la fois médical et Trae qui nous donne son avis sur sa capacité à jouer. Ce n’est pas un problème à long terme. C’est juste qu’il a mal et qu’il n’est pas assez à l’aise pour aller sur le terrain et sentir qu’il peut aider l’équipe. »