Bobby Portis avait une méthode bien particulière pour avoir la rage sur un terrain…

L’anecdote date de 2015, juste avant la Draft. Bobby Portis n’est pas encore en NBA, et devant la presse, il explique qu’il essaie d’apporter la même passion, et la même énergie que Kevin Garnett. Un journaliste lui demande alors : « Etes-vous aussi dingue que lui sur un terrain ? »

La réponse est mythique : « Je suis vraiment dingue. J’ai la rage. J’ai vraiment la rage car à chaque match, quand je suis assis dans le vestiaire, j’imagine qu’un adversaire a giflé ma mère. C’est pour ça que j’ai la rage, et je vais m’en prendre à toi parce que tu as giflé ma mère ! »

Mais pourquoi prendre cette image, lui avait-on demandé à l’époque ? « C’est juste lié à certaines des choses que j’ai vécues dans le passé, certaines choses que j’ai dû vivre à la maison, et certaines choses que j’ai dû vivre à l’école. J’ai donc créé cette chose que je fais maintenant : me mettre en colère. Et quand je suis sur le terrain, je sais que je peux vous aider à vous rendre dingue. »

« La pandémie m’a vraiment aidé à en savoir plus sur moi-même »

La nuit dernière, après son très bon Game 5, un journaliste lui a fait remarquer qu’il respirait désormais le bonheur sur un terrain, et dans sa réponse, Portis a encore évoqué sa maman.

« J’ai enfin trouvé la paix, mec. Je suis en paix avec moi-même, en paix dans ma vie et en paix avec tout ce qui se passe autour. J’essayais toujours de la retrouver, et je n’y arrivais vraiment pas. Mais je suis désormais avec de grands coéquipiers et de grands entraîneurs. Et la pandémie, comme je l’ai dit, m’a vraiment aidé à en savoir plus sur moi-même » a-t-il expliqué. « Le fait d’être à la maison pendant neuf mois d’affilée, de regarder des gars à la télé jouer dans la bulle, de ne pas pouvoir y aller m’a vraiment fait mal. Le fait d’être à la maison avec ma mère était aussi très agréable, je pouvais passer du temps avec elle. Mais comme j’aime le sport, j’ai dû m’asseoir et attendre mon heure ».