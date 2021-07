Terance Mann fier de l’état d’esprit des Clippers

Les Clippers n’étaient pas loin des Finals NBA. Un Game 2 qui bascule à la toute dernière seconde, un Game 4 indécis et c’est tout le cours d’une finale de conférence qui aurait pu changer. C’est la loi des playoffs, et Terance Mann ne s’est pas arrêté à cet ultime échec au moment de dresser le bilan de cette saison 2020/21.

Parmi les héros de la campagne de playoffs des protégés de Steve Ballmer avec son Game 6 mémorable face au Jazz en demi-finale de conférence (39 points), l’arrière sophomore retiendra pour sa part la force dont son groupe a fait preuve face aux épreuves d’une saison hors du commun, avec de nombreuses blessures de joueurs majeurs, de Pat Beverley à Serge Ibaka en passant par Kawhi Leonard.

« Notre capacité d’adaptation, c’était le thème de l’année pour cette équipe, avec des gars qui vont et viennent, d’autres qui se blessent pour longtemps. Et là, d’autres gars qui s’imposent, jusqu’à Amir Coffey, qui s’est montré à certains moments de la saison », a-t-il rappelé. « C’était fou cette façon dont tout le monde arrivait et remplissait les vides ou les places, et c’est génial à voir. C’est ce qui nous a aidé dans ces playoffs ».

Un accomplissement historique au terme d’une saison compliquée

Terance Mann en a été l’illustration parfaite sur ces playoffs, en hissant son niveau de jeu à la hauteur du rendez-vous. En se replongeant six mois en arrière, au début du « training camp », l’arrière a reconnu qu’il avait déjà senti cet état d’esprit revanchard émerger du vestiaire, après l’échec de la « bulle ».

Et même si les Clippers n’ont pas touché au but, ils ont tout de même atteint la finale de conférence, une première dans l’histoire de la franchise.

« Au camp d’entraînement, nous étions tous là. Tout le monde était en bonne santé et enthousiaste. Tout le monde avait un mauvais goût dans la bouche à cause de l’année précédente et de la bulle. Nous savions tous que l’objectif était le titre », s’est-il remémoré. « Mais faire ce que nous avons fait avec les blessures que nous avions, c’était top. Nous sommes parvenus là où cette organisation n’a jamais été (…). Nous savions que nous avions beaucoup de profondeur et qu’il y aurait beaucoup de rotation tout le temps. Il nous a juste manqué six victoires ».

Son éclosion sur cette fin de saison, il la doit aussi à chacun des membres de cet effectif riche.

« Tout le monde a joué un rôle dans mon développement cette saison, et quand je dis tout le monde, je veux dire de Pat Beverley à Reggie Jackson, à Rondo, à PG, à Kawhi, à Serge. Tout le monde. Marcus Morris m’a beaucoup aidé à garder ma confiance. J’ai volé quelque chose dans le sac de tout le monde cette année et j’ai essayé de l’ajouter au mien. C’est comme ça que ça s’est passé cette année et tout le monde était heureux de m’aider ».