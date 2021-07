Changement de sponsor maillot pour les Blazers

La saison prochaine, les Blazers vont changer de sponsor maillot, a annoncé la franchise. La marque Biofreeze va laisser la place à StormX, une entreprise de cryptomonnaie de Seattle.

La franchise de l’Oregon et StormX ont signé un accord pour les cinq saisons à venir. Et c’est un second pas important, dans la NBA, pour le monde de la cryptomonnaie puisque ce premier sponsor maillot vient s’ajouter au changement de nom de la salle du Heat, la FTX Arena.

« On est très excité d’avoir le patch d’une entreprise révolutionnaire sur nos maillots », a déclaré le président de la franchise Chris McGowan. « On est honoré d’être la première entreprise de cryptomonnaie à sponsoriser une équipe NBA », ajoute Simon Yu, cofondateur de StormX.