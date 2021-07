L’union fait la force à Milwaukee

Grâce à cette victoire dans le Game 5 face aux Hawks, Milwaukee n’est plus qu’à une marche de retrouver les Finals NBA, quasiment 50 ans après leur dernière apparition sur la plus grande scène, en 1974.

Et pour remporter ce match si important, la formation de Mike Budenholzer s’est appuyée sur l’ensemble de son collectif. Entre les 22 points de Bobby Portis, les 25 de Jrue Holiday, les 26 de Khris Middleton ou encore les 33 de Brook Lopez, Atlanta n’a pas su endiguer les offensives adverses.

Grâce à leurs 106 points, le quatuor a servi de locomotive à la franchise du Wisconsin.

Plus à l’aise sur cette série que face aux Nets, Jrue Holiday a pleinement joué son rôle de meneur. Au-delà de ses 25 points et 6 rebonds, l’ancien des Pelicans a donné 13 passes décisives. « Je savais que je devais être agressif. Giannis ou pas, je savais que je devais l’être. J’ai l’impression d’avoir été vraiment utile lorsque j’allais dans la peinture pour marquer mais aussi pour mieux ressortir sur les extérieurs. »

« Aujourd’hui (hier) nous étions tous impliqués des deux côtés du terrain. On a joué les uns pour les autres en faisant notamment l’extra-pass. C’était vraiment très plaisant ce soir. »

Parmi ces extérieurs, on retrouve Khris Middleton. Fidèle bras droit de Giannis Antetokounmpo, le All-Star sait qu’il doit prendre le relais lorsque son coéquipier manque à l’appel. C’est chose faite avec là aussi une feuille de stats bien noircie : 26 points, 13 rebonds, 8 passes et 2 interceptions en 45 minutes !

« Beaucoup de gens veulent que je prenne le relais de Giannis. Pour moi, c’est juste du basket » explique-t-il pourESPN. « Sachant que les défenses vont être plus attentives à mon égard et à celui de Jrue, j’essaye d’impliquer mes partenaires. Jrue a fait un excellent travail en donnant le ton dès le début. Il s’est mis en route et d’autres gars l’ont suivi, que ce soit Brook (Lopez) ou Bobby (Portis). »

Aux côtés d’un Bobby Portis épanoui, Brook Lopez a remis ses habits de scoreur, comme lorsqu’il était l’option offensive numéro 1 à Brooklyn. « Brook a fait ce qu’il a fait durant toute sa carrière » rappelle Mike Budenholzer.

Après avoir commencé à shooter de loin lors de sa dernière année aux Nets, le pivot a continué sur cette lancée aux Lakers puis à Milwaukee. Désormais, il peut évoluer dans plusieurs schémas offensifs. « J’essaye d’aider mes coéquipiers de toutes les manières. Ça peut être en shootant à 3-points ou en étant à l’intérieur. Aujourd’hui (hier) nous étions tous impliqués des deux côtés du terrain. On a joué les uns pour les autres en faisant notamment l’extra passe. C’était vraiment très plaisant ce soir. »

Avec deux balles de match, il ne reste plus qu’à finir le travail dans cette finale de conférence Est… et croiser les doigts pour récupérer rapidement Giannis Antetokounmpo en vue des Finals.