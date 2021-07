Wes Unseld Jr. favori pour le poste de coach à Orlando ?

Comme Penny Hardaway a décidé de rester à Memphis en NCAA, et qu’il était un candidat très sérieux, le nouveau favori pour le poste de coach à Orlando se nomme Wes Unseld Jr.

The Athletic nous apprend, en effet, que l’assistant des Nuggets a passé un second entretien avec les dirigeants du Magic. Ce qui fait de lui un candidat très sérieux même si la franchise peut toujours rencontrer pour la deuxième fois un autre coach ciblé.

Convoité et approché depuis quelque temps déjà (notamment par Washington cet été), Wes Unseld Jr. est l’architecte de la défense des Nuggets depuis plusieurs saisons et il connait bien la franchise floridienne puisqu’il était dans le staff de Jacque Vaughn au Magic entre 2012 et 2015, avant d’arriver à Denver.