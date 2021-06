Happy Birthday | Bradley Beal, l’esthète du scoring

La coutume veut qu’un basketteur connaisse les meilleures années de sa carrière entre 27 et 32 ans. Car c’est effectivement à ce moment-là qu’un joueur est censé se trouver au sommet, tant physiquement que dans son jeu. Auteur de ses deux meilleures campagnes en 2019/20 puis 2020/21, Bradley Beal (28 ans aujourd’hui) semble prouver la véracité de cette « supposition ».

Fragile à ses débuts, limité à un rôle de shooteur/finisseur aux côtés de John Wall, le natif de Saint-Louis (Missouri) s’est peu à peu mué en un joueur capable de disputer des saisons pleines (ou presque), depuis cinq ans. En plus de s’établir comme un joueur en mesure de créer son propre tir, d’organiser le jeu pour ses coéquipiers et de diversifier sa palette offensive, sans trop de déchet.

Preuve en est : les 26.1 points, 4.3 rebonds et 4.7 passes de moyenne de Bradley Beal, depuis l’exercice 2016/17. Le tout à 47% aux tirs, 37% à 3-points et 83% aux lancers-francs, en 358 matchs de saison régulière (sur 380 possibles).

Depuis deux ans, le triple All-Star (2018, 2019, 2021) fait même encore mieux, avec 30.5 points, 4.2 rebonds et 6.1 passes par rencontre, à 46% aux tirs, 35% à 3-points et 84% aux lancers, en 2019/20. Puis 31.3 points, 4.7 rebonds et 4.4 passes chaque soir, à 49% aux tirs, 35% à 3-points et 89% aux lancers, en 2020/21.

Au sommet de son art individuellement, Bradley Beal entend désormais briller collectivement, lui qui n’a plus passé un tour de playoffs avec les Wizards depuis 2017. Car pour espérer renforcer sa place parmi les meilleurs joueurs de son époque, l’arrière de Washington ne pourra se contenter de cartons au scoring, aussi impressionnants soient-ils.

Comme ce fut le cas, cette année, entre ses 60 points (son record personnel) à Philadelphie début janvier, ses 50 points à Indianapolis courant mai ou ses six autres sorties à plus de 40 points, tout au long de cette campagne. Des prestations réalisées dans son style de jeu bien à lui, fait de maîtrise, élégance et décontraction.

Une impression qui transparaît, d’ailleurs, à travers cette vidéo récapitulative de la saison de celui qui se fait surnommer le « Big Panda ».