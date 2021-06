Equipe de France : Amath M’Baye forfait pour les JO !

Si l’alerte Thomas Heurtel semble être passée, les Bleus ne sont pas encore sortis de l’auberge pour disposer d’un effectif stable et définitif.

Selon L’Equipe, c’est ainsi Amath M’Baye, l’ailier fort titulaire à la dernière Coupe du Monde (et lors des dernières fenêtres internationales), qui a dû déclarer forfait pour les JO, à cause d’un pépin physique pas encore précisé.

C’est une perte importante pour Vincent Collet et son staff car M’Baye sortait encore d’une belle saison en Turquie, avec son club de Pinar Karsiyaka (à 15 points, 4 rebonds et 2 passes décisives de moyenne). Avec le maillot bleu, il était un complément intéressant à Rudy Gobert dans la peinture avec sa capacité à s’écarter et tirer à 3-points.

Dans ce rôle de « stretch 4 », les Bleus auraient déjà fait appel à Adrien Moerman, qui serait le candidat idéal pour prendre place dans le cinq majeur, si ce n’est que ce dernier a récemment annoncé sa retraite internationale, après un nouveau camouflet lors de la dernière annonce de la sélection.

Pour accompagner Guerschon Yabusele sur ce poste, Vincent Collet pourrait également pencher pour Louis Labeyrie, l’intérieur de Valence, ou Mouhammadou Jaiteh, récemment appelé en renfort, tandis que les nouveaux suppléants, Petr Cornelie et Jaylen Hoard, semblent un peu trop verts pour assumer une telle mission au débotté.

Parmi les anciens du groupe France, Livio Jean-Charles et Joffrey Lauvergne seraient également sur les rangs pour pallier cette absence.