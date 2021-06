La Nike LeBron 18 dans le noir le plus complet

Nike s’apprête à prendre le contre-pied des modèles actuels et leurs versions claires avec l’arrivée de l’été. La LeBron 18 Low « Zero Dark 23 » est uniquement composée de noir, avec des superpositions de textile synthétiques ton sur ton et un signe Nike également noir.

Les motifs graphiques présents jusque sur la semelle sont censés être inspirés du thème de l’espace. Seul l’amorti Nike React est transparent au niveau du talon. Pour le reste, on est sur du noir complet !

La date de sortie n’a pas encore été communiquée. Quant au prix, il vous en coûtera 160 dollars.

(Via KicksOnFire)

—

