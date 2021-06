Devin Booker et Deandre Ayton fiers d’apprendre aux côtés de Chris Paul

Ils n’avaient jamais joué un match de playoffs avant ce printemps. Désormais, Devin Booker et Deandre Ayton sont à une victoire des Finals… Merci qui ? Merci Chris Paul !

Les deux jeunes talents de Phoenix ont rayonné dans ces playoffs et c’est en grande partie grâce à l’influence du meneur de jeu. Avec l’ancien des Rockets, l’arrière est libéré de la pression de porter la balle et peut épurer son jeu, quand le pivot doit simplement se placer, au bon moment et au bon endroit, pour recevoir les ballons sous le cercle.

Ce trio fonctionne à merveille, dans un collectif solide et Chris Paul, avec son expérience, est plus leader que jamais.

« J’adore Chris Paul », déclare Deandre Ayton. « C’est véritablement le seul coéquipier qui me pousse vraiment, comme un grand frère. Je peux l’assurer : c’est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma carrière. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi passionné par le basket. C’est contagieux. L’avoir comme coéquipier, qu’il m’apprenne ces petites choses, ça m’a aidé. Et je vais essayer de faire le maximum pour lui rendre tout ça. »



Deandre Ayton et Devin Booker ont eu la chance de croiser la route de « CP3 », mais ce dernier également puisqu’après 16 saisons en NBA, et malgré une superbe carrière, Chris Paul n’a que deux finales de conférence au compteur (2018 et 2021) et il pourrait disputer ses premières Finals cet été.

« Je regardais tous les matches de Paul avant d’être en NBA », se souvient Devin Booker. « Je suis fan depuis si longtemps, j’ai tellement appris avec lui cette saison. Je lui parle constamment en dehors des parquets, c’est un véritable professionnel à tous les niveaux. J’ai un énorme respect pour lui, humainement et pas seulement pour le joueur qu’il est. Il est dans la ligue depuis 16 ans, ça fait un bail, et il en veut tellement. Pour moi, Deandre ou Mikal Bridges, c’est notre première fois, donc on est un peu des enfants gâtés. On assure ses arrières. »