Devin Booker tombe le masque

Même si Rip Hamilton est l’un de ses modèles, et qu’il s’est longuement entretenu avec lui sur le port du masque de protection, Devin Booker a déjà décidé de l’abandonner. C’était dans le 3e quart-temps alors qu’il venait pourtant d’inscrire 11 points à 5 sur 10 aux tirs en première mi-temps.

« Je crois que je me suis dit qu’il fallait que je l’enlève après avoir raté un lay-up. Tant qu’on ne l’a pas enlevé, on sait pas si on est touché au visage. Mais je me ferai opérer après la saison », prévient Booker qui n’était pas à l’aise avec cette protection : « Je n’ai rien à reproche au masque mais je n’avais jamais joué de ma carrière avec un masque. Cela prend du temps pour s’y habituer, et à ce stade de la saison, j’en veux pas. »

Va-t-il donc l’abandonner pour le reste des playoffs ? « Je ne sais pas. Je n’ai pas encore décidé. Tant qu’on ne prend pas un coup au visage, on ne réalise pas combien ça fait mal. Peut-être que je devrai le remettre. Mais pour l’instant, je n’en veux pas. »