Ne dites surtout pas à Chris Paul que les Suns mènent 3-1…

Comme la plupart des acteurs cette nuit, Chris Paul n’a pas trouvé la cible, terminant la partie sur un 6 sur 22 aux tirs. Mais le meneur des Suns s’est accroché, et son bras n’a quasiment pas tremblé dans la dernière minute pour réussir un 5 sur 6 aux lancers-francs et arracher cette troisième victoire de la série. Les Suns mènent 3-1, avec le prochain match à domicile, mais le meneur All-Star ne veut pas en entendre parler !

« Je ne veux pas parler de 3-1. J’ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec ça » répond-il d’abord sur le terrain, juste après le buzzer. Chris Paul a surtout connu une mauvaise expérience. C’était en 2015 avec les Clippers lorsqu’ils menaient 3-1 face aux Rockets avant de s’écrouler. C’était en demi-finale de conférence, et dans le Game 6, les Clippers avaient gâché une avance de 19 points, loupant 14 tirs de suite dans le dernier quart-temps.

« On ne gagne pas une série avec trois victoires »

Cette fois, ses Suns sont à une victoire des Finals, avec le prochain match à domicile. « Je ne veux pas en parler tant que le boulot n’est pas terminé » répète-t-il en conférence de presse. « On peut en parler, mais pour l’instant, on se concentre sur le prochain match. On ne gagne pas une série avec trois victoires. On a fait ce qu’on avait à faire en venant ici. On a gagné le match, mais on doit rester concentré. On a besoin d’une victoire de plus. »

Plus tard, un journaliste lui rappelle aussi qu’il a déjà été à une victoire d’une finale NBA. C’était avec les Rockets lorsqu’ils menaient 3-2 face aux Warriors en 2018. Mais Chris Paul s’était blessé, et Houston s’était finalement incliné. « Il y a une raison à tout… Il ne faut pas s’éterniser là-dessus. On s’en souvient, mais aujourd’hui je suis là, avec une nouvelle opportunité. J’en suis très heureux, et je ne pense qu’au prochain match. »