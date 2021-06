S’il y a bien un joueur qui impressionne durant ces playoffs, c’est Deandre Ayton. Le pivot de Phoenix devait prouver de quoi il était fait lors des joutes de fin de saison, et il montre qu’il est très, très solide.

Lors de ce Game 4 particulièrement âpre en finale de la conférence Ouest face aux Clippers, il a ainsi énormément pesé, sur le pick-and-roll avec Chris Paul bien sûr, mais aussi par son activité au rebond offensif, particulièrement précieuse dans un match où les deux équipes ont eu tant de mal à marquer, mais aussi par sa présence défensive.

« Ce gars-là, Deandre Ayton. Il va recevoir un gros chèque cet été », pointe ainsi Chris Paul lors de son interview d’après-match, le Bahaméen étant en effet éligible à une prolongation de contrat.

« La capacité de DA (Deandre Ayton) à servir d’ancre au milieu de la raquette, sa capacité à « switcher » et à défendre sur les arrières… Il a posé son empreinte partout de ce côté du terrain ce soir. Il était partout ce soir. C’est le type de joueur qu’il peut être. Grossièrement, il nous a fait gagner le match, il a été énorme », détaille un Monty Williams impressionné. « Sa présence, son envie, ses rebonds, ses contres, sa communication défensive, ses « switchs » sur les petits tout en pouvant les contenir, il a été le catalyseur de notre défense ce soir. C’était une performance irréelle de sa part et nos gars se sont ralliés autour de lui. »

Avec ses 19 points, 22 rebonds (dont 9 offensifs !), 4 contres et 3 passes décisives, Deandre Ayton a également impressionné Chris Paul, particulièrement fier de sa progression cette saison.

« Le voir progresser ainsi, ça me donne la chair de poule », assure le meneur. « Sérieusement. On a eu des conversations très animées cette saison, surtout en début de campagne, mais je l’aime vraiment. La personne qu’il est. Et les éloges qu’il reçoit, les spectateurs à l’échelle du pays qui voient qui il est, et pourquoi il a été choisi en premier choix, je ne pourrais pas être plus heureux pour lui. »