Beverley – Zubac, l’inattendu duo de choc des Clippers

Pour Tyronn Lue, « cette combinaison de Zu et Pat Beverley est incroyable ». C’est ce qu’a déclaré le coach des Clippers après les avoir fait débuter dans la 3e manche, et on imagine qu’ils seront reconduits ce soir pour la 4e manche.

« Les faire débuter ensemble apporte un grand changement pour notre défense. Pat peut arriver par derrière pour contrer. Je suis heureux que ces deux-là puissent enfin avoir leur moment. Ils n’ont pas beaucoup joué dans les deux premières séries, et les voir jouer comme ça, c’est incroyable ».

Vingt-quatre heures plus tard, Zubac a été interrogé sur cette complicité avec Beverley, et sur leur influence sur la défense des Clippers.

« Je n’ai pas besoin d’être aussi haut sur le pick-and-roll »

« Nous jouons ensemble depuis un certain temps maintenant et nous nous comprenons bien. Pat est plutôt intelligent, surtout en défense. Même sans dire ce qu’il faut faire avec certains joueurs, nous savons comment les défendre » affirme le Croate. « Je sais toujours que Pat va faire un boulot dingue pour contourner un écran, et je n’ai pas besoin d’être aussi haut sur le pick-and-roll. Il sait qu’il peut diriger tous les gars vers moi dans la peinture. C’est comme ça qu’on a joué pendant tout le temps qu’on était ensemble. Nous savons ce que nous devons faire sans nous le dire. »

Le plus dur, finalement, pour les deux, c’est de rester prêts à jouer alors même que Tyronn Lue passe son temps à changer de cinq de départ pour s’adapter aux adversaires.

« Nous avons conscience que c’est les playoffs, et que c’est une question de match-up » répond Zubac. « Il n’y a pas d’ego dans cette équipe. Nous sommes tous ici pour un grand objectif et c’est de gagner un championnat. Nous le savons depuis le début. Nous avons conscience que nous avons plus de chances avec des cinq différents, et nous savions que notre heure viendrait. Nous devons simplement rester prêts. Même si nous n’avons pas beaucoup joué, nous avons encouragé l’équipe, nous avons essayé d’être de bons coéquipiers. Nous essayons de donner de bons conseils. Nous regardons les vidéos ensemble. Il s’agit de rester prêt et de se rendre compte qu’en playoffs, tout est une question de match-up et de défense sur notre adversaire. »