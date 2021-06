Les Wizards en contact avec un assistant des Celtics

Boston, Indiana, Dallas et Portland ont déjà trouvé leur nouveau coach pour la saison prochaine, et il reste donc encore trois places, sur les bancs d’Orlando, New Orleans et Washington.

D’après NBC Sports, les Wizards vont jeter leur dévolu sur un assistant coach et ce n’est donc pas étonnant d’apprendre, via sa propre déclaration à SB Nation, que Scott Morrison a passé un entretien avec la franchise de la capitale.

Moins connu qu’un autre candidat pour ce poste, Wes Unseld Jr., Morrison est arrivé à Boston il y a quatre ans, dans le staff de Brad Stevens, après un passage en G-League, sur le banc de l’équipe affiliée de Boston, entre 2014 et 2017. Il fut même élu coach de l’année en 2015 et ensuite, en NBA chez les Celtics, il était proche de Gordon Hayward avec lequel il a beaucoup travaillé.

Comme son collègue Jerome Allen, qui est parti à Detroit, Morrison avait passé un entretien avec la franchise de Boston ces dernières semaines, pour remplacer Stevens. Mais on sait que c’est finalement Ime Udoka qui sera installé sur le banc en 2021/2022.