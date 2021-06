Les Suns débordés par l’intensité physique des Clippers

Même s’ils retrouvaient Chris Paul pour la première fois de la série, les Suns savaient que le déplacement à Los Angeles tiendrait du traquenard. Les Clippers étaient dos au mur et allaient jouer leur va-tout dans ce Game 3.

Paul George et compagnie ont confirmé leur capacité de rebond dans ces playoffs, après les victoires dans la troisième manche contre Dallas puis Utah.

« Ils étaient désespérés, et c’est classique dans une série de playoffs », reconnait Monty Williams en conférence de presse. « On n’a pas joué avec la même mentalité pour gagner ce match. Voilà comment je résume les choses. Ils ont joué avec désespoir : ils ont arraché les ballons, attaqué le panier, été chercher les rebonds. Ils ont joué dur partout, pendant 48 minutes. Pas nous, donc bravo à eux. »

« Ils ont frappé fort »

Cette domination des Californiens s’est surtout illustrée dans le troisième quart-temps, perdu 34-21 par les Suns. Jamais, dans ces playoffs, les troupes de Williams n’avaient été dominées comme ça pendant douze minutes.

« Ils ont tout donné dans ce quart-temps », poursuit le coach. « On en parlait pendant les temps-morts, de leur niveau d’intensité. On le savait et on n’a pas su l’égaler. On doit comprendre qu’on va affronter une équipe qui va jouer comme ça, avec cet effort, chaque quart-temps. On a plutôt été bon dans les troisièmes quart-temps, donc ça nous a surpris. Ils ont frappé fort et on doit riposter dans le prochain match. »

Avec un Chris Paul en manque de rythme, un Deandre Ayton moins dominant et un Devin Booker maladroit (5/21 au shoot), sans oublier la blessure de Cameron Payne, beaucoup d’obstacles ont plombé Monty Williams et ses hommes offensivement. Et la défense n’a pas compensé, en multipliant les erreurs.

« On a été en difficulté sur nos changements en défense », conclut l’entraîneur. « Paul George a eu un dunk en fin de première mi-temps où on n’a pas communiqué correctement. Un autre exemple, c’est l’aide défensive sur les pénétrations. Un moment, on avait le contrôle, on a aidé et ils ont trouvé un shoot à 3-pts pour Luke Kennard. Nos joueurs n’ont plus l’excuse d’être jeunes, on a gagné des séries de playoffs. On sait ce que ça demande. »