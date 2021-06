Critiqué par Scottie Pippen, Kevin Durant lui répond sèchement

Malgré des performances héroïques, Kevin Durant n’est pas parvenu à mener les Nets jusqu’en finale de conférence, et certains ont carrément estimé que l’ailier de Brooklyn était redevenu le meilleur joueur du monde. Scottie Pippen ne partage pas cet avis, et cette semaine, l’ancien ailier des Bulls a pris la parole pour critiquer Kevin Durant, et expliquer pourquoi il n’était pas du niveau d’un LeBron James.

« Aussi fort soit-il en attaque, KD est devenu son propre ennemi parce qu’il ne sait pas jouer de manière collective. Il passe son temps à rendre coup pour coup. Est-ce que vous avez déjà vu LeBron prendre un tir comme ça ? » demande-t-il à propos de l’ultime airball de Kevin Durant. « Il ne prendrait pas ce tir. Il serait plus intelligent. LeBron aurait trouvé un moyen de les battre, il n’aurait pas fini épuisé et il n’aurait pas pris le dernier tir. LeBron n’est pas KD, et KD n’est pas LeBron. »

La bouderie de Scottie Pippen en 1994

Des propos qui sont évidemment arrivés jusqu’aux oreilles de Kevin Durant, et le MVP 2014 lui a répondu en deux tweets assassins. Le premier pour rappeler que Scottie Pippen avait un soir de playoffs, en 1994, refusé d’entrer en jeu parce que le système était dessiné pour Toni Kukoc.

« Est-ce que ce n’est pas le grand Scottie Pippen qui a refusé un jour d’entrer en jeu à la dernière seconde parce qu’il n’avait pas apprécié que son coach dessine un système pour un meilleur shooteur ? »

Et Kevin Durant de le chambrer encore davantage, cette fois sur son choix en 1997 de repousser son opération au genou pour ne pas gâcher son intersaison : « Scottie voulait s’éclater pendant l’été, et il passait sa saison à récupérer. Scottie, les Bulls suivaient Phil Jackson. Pas toi !!! »