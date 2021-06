Pour Sam Presti, l’échange entre Kemba Walker et Al Horford est « gagnant-gagnant »

Quelques heures avant la « lottery », Sam Presti s’est exprimé sur un échange qui a pu étonner, tant dans le contenu qu’au niveau du timing, Kemba Walker prenant la direction d’Oklahoma City avec le 16e choix de Draft tandis qu’Al Horford faisait le chemin inverse en compagnie du prometteur Moses Brown (et d’un second tour en 2023).

Le GM du Thunder a estimé que les deux franchises sortaient gagnantes de cet échange, déjà parce qu’elles récupèrent chacun un vétéran au comportement et à l’attitude exemplaires.

« On piste tous les joueurs de la ligue parce que c’est notre devoir de le faire. On a passé un genre d’annonce adressé à tout le monde (pour Al Horford). Et ce qui est assez unique à propos de lui, c’est qu’Al est un professionnel positif au caractère extraordinairement fort. Et nous avons le sentiment qu’avec Kemba, nous obtenons une personne au profil très similaire. Avec une personnalité peut-être différente, mais avec des valeurs très similaires », a-t-il confié. « Bien sûr, il ne joue pas au même poste. On a étudié beaucoup de joueurs, mais une fois que tu te retrouves engagé dans ces conversations et que tu as une meilleure idée de qui est disponible, tu commences à réfléchir un peu différemment ».

Les 6e et 16e choix pour trouver un jeune intérieur

Cette dernière phrase permet de mieux comprendre la situation dans laquelle s’est retrouvée la franchise du Thunder face à la perspective de récupérer un joueur All-Star, bien que sujet aux blessures, contre un vétéran qui ne jouait plus au sein de son effectif.

Le fait que Moses Brown fasse partie du deal est en revanche plus surprenant, tant le jeune pivot avait montré une base de développement plus qu’intéressante. Sam Presti va donc avoir la mission de trouver mieux avec son 16e choix de Draft, mais n’oublions pas que OKC possède également les 6e et 18e choix au premier tour.

« Les Celtics avaient la volonté de récupérer Al, on a eu quelques conversations et lorsque Brad a endossé le rôle de dirigeant, c’est devenu une conversation plus naturelle », a-t-il ajouté. « Je crois que ça fait sens pour les deux équipes. C’est un deal assez simple. Le 16e choix de chaque Draft est toujours difficile à avoir et récupérer d’un autre côté un joueur comme Kemba, c’est une grosse plus-value et un atout dans la création comme je l’ai dit, ce qui est vraiment important en playoffs aujourd’hui. Al a été exceptionnel pour nous et sera très bon à Boston. Il était heureux d’y retourner, donc je suis content que ça ait pu marcher pour tout le monde ».

Pas de souci de complémentarité avec Shai Gilgeous-Alexander ?

Sam Presti a ajouté qu’il comptait rencontrer Kemba Walker en personne la semaine afin de « mieux le connaître en tant que personne », même s’il n’a eu que des retours positifs sur sa nouvelle recrue.

« Tout ce que nous savons de lui est extrêmement positif. On va faire le point sur sa situation actuelle, ce qu’on n’a pas encore eu le temps de faire. Nous sommes ravis de l’avoir. C’est difficile de trouver des gars qui peuvent scorer et se créer leurs tirs en NBA. C’est aussi rare d’avoir le même retour super positif sur un joueur avec chaque personne avec qui tu parles », a-t-il poursuivi.

Quant à sa complémentarité avec Shai Gilgeous-Alexander, le GM du Thunder ne se fait pas pas de souci.

« Je pense que ça ne changera rien pour Shai. On le voit en NBA, les bons joueurs apprennent à jouer ensemble. On a déjà connu cette situation ici avec trois joueurs (Russell Westbrook, James Harden et Kevin Durant) qui ont joué ensemble par le passé. Je ne vois pas ça comme un facteur important sur 48 minutes et par rapport à notre façon de jouer ».