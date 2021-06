Comment Phoenix a récupéré Mikal Bridges le soir de la Draft 2018

Ça fait partie du charme de la Draft. L’incertitude autour d’un coup de poker tenté un soir d’été, avec un joueur dont on ne sait pas s’il s’imposera en NBA et qui devient finalement une réussite quelques mois ou années après.

C’est typiquement l’histoire de Mikal Bridges avec les Suns. Cette année, l’ailier a réalisé la meilleure saison de sa carrière et s’est imposé comme un élément précieux chez le finaliste de conférence Ouest. Pourtant, on l’oublie souvent, il a été drafté par les Sixers.

Un enfant de Pennsylvanie

En bon enfant du pays, né à Philadelphie et qui a évolué en Pennsylvanie au lycée comme à l’université (Villanova), le voir avec la casquette des Sixers le 21 juin 2018, le soir de la Draft, était tout naturel. Sauf qu’il ne va la porter que 40 minutes, avant d’apprendre qu’il est transféré à Phoenix.

« Je ne comprenais pas ce qu’ils me disaient », explique Mikal Bridges à The Athletic quand il raconte cette soirée de la Draft 2018. « J’étais perdu face à ce qu’on me disait. »

Retour en arrière. Il y a trois ans, les Sixers sont l’équipe qui monte et qui compte, là où les Suns squattent les dernières places. Philadelphie possède le 10e choix de la Draft quand les Suns eux, en plus du premier (ils choisiront Deandre Ayton), possèdent le 16e choix. Ces derniers aimeraient tout de même monter pour tenter de récupérer Mikal Bridges justement ou Shai Gilgeous-Alexander et passent ainsi des coups de fil pour savoir si des équipes mieux placées seraient intéressées pour discuter d’un échange.

Les Cavaliers, 8e, refusent. Les Knicks, 9e, pareil. Et les Sixers suivent le mouvement. Néanmoins, pour le GM de Phoenix de l’époque, Ryan McDonough, le « non » n’était pas franc ni massif.

Une porte semble encore ouverte, même si les dirigeants de Philadelphie voient en Mikal Bridges un enfant du pays, un ailier qui pourrait être complémentaire de Joel Embiid et Ben Simmons, avec son style de « 3&D », et ils ne semblent donc avoir aucune intention de le lâcher s’ils le sélectionnent.

Les Suns ouvrent à nouveau des discussions, autour d’un échange avec les Sixers, après la « lottery ». Ils augmentent leur offre : le 16e choix plus le choix non protégé du Heat en 2021. Les Sixers restent insensibles. Mais quelques temps après, ils estiment qu’ils pourront difficilement obtenir une meilleure offre, que ce choix de Miami très convoité, s’ils veulent un jour recruter une troisième star.

Une décision prise à la dernière minute !

On hésite tellement que le jour de la Draft, rien n’est encore acté entre les deux camps ! Quelques minutes avant que la décision des Suns pour le 16e choix ne soit officielle, la franchise est encore dans le flou : doit-elle prendre un joueur pour son équipe ou pour l’envoyer à Philadelphie ?

« On s’était préparé aux deux scénarios », explique Ryan McDonough. « C’est un peu tendu quand le temps s’écoule car on ne peut pas dire à la NBA qu’on a besoin de plus de temps ou qu’on attend un appel des Sixers. Quand Mikal a mis cette casquette sur sa tête, il pensait, et les Sixers aussi, qu’il serait un joueur de Philadelphie. C’était le plan à la base, mais il a changé. »

En effet, une minute avant le gong, l’accord est trouvé. Ryan McDonough demande à ses homologues le joueur qu’ils désirent en échange de Mikal Bridges : ce sera Zhaire Smith. Les Suns viennent alors de mettre la main sur ce qu’ils recherchaient à l’époque : un ailier polyvalent capable de soutenir Devin Booker et Deandre Ayton.

De son côté, Philadelphie a donc pris deux décisions différentes en quelques instants. En prenant d’abord Mikal Bridges, les Sixers voulaient miser sur le présent, mais en l’échangeant contre Zhaire Smith et le choix de Miami de 2021 ensuite, ils préparaient l’avenir. Quelques mois après, Jimmy Butler arrivera en provenance de Minnesota, puis, en février 2019, les Sixers utiliseront ce choix de Draft du Heat pour l’envoyer aux Clippers dans l’échange de Tobias Harris. Quant à Zhaire Smith, il n’a quasiment jamais pu jouer à Philadelphie, avant d’être échangé à Detroit puis récupéré par Memphis… qui l’a envoyé en G-League.