Clint is good !

Tous les regards sont tournés vers Trae Young, et c’est normal, mais Atlanta n’est pas l’équipe d’un seul joueur, aussi fort soit-il. Atlanta, c’est un collectif homogène, et quelques joueurs finalement pas loin des tous meilleurs, comme par exemple, Clint Capela. Sacrifié il y a un an par les Rockets sur l’autel du « very small ball », le Suisse est aujourd’hui en finale de conférence alors que son ancienne équipe a explosé, perdant ses meilleurs joueurs, son GM et son coach !

Sous-estimé par ceux qui ne voyaient en lui qu’un DeAndre Jordan bis, Capela a prouvé cette année qu’il était bien plus qu’un « receveur » de passes lobées, et cette nuit, il a été décisif dans le « money time » par sa défense, mais aussi et surtout sa présence au rebond offensif. C’est lui, au milieu d’une forêt de bras, qui va redonner l’avantage aux Hawks avec une finition main gauche compliquée. Sur une minute, le Suisse va prendre quatre rebonds, deux défensifs et deux offensifs, qui se transformeront en cinq points.

« Je suis vraiment focalisé là-dessus : faire en sorte qu’ils n’aient qu’un tir »

« J’essaie juste d’être une présence intérieure » explique Capela à propos de sa grosse deuxième mi-temps. « On sait évidemment qu’ils marquent beaucoup de points dans la raquette, et il fallait donc mieux défendre. A chaque action, cette équipe met beaucoup de pression autour du cercle. On a beaucoup de joueurs qui sont agressifs et vraiment intelligents. Ils jouent comme il faut, mais on doit leur compliquer les choses, et faire en sorte de ne pas leur donner une seconde chance sur les rebonds. Je suis vraiment focalisé là-dessus : faire en sorte qu’ils n’aient qu’un tir, et ensuite nous aider à lancer l’attaque. »

Auteur de 19 rebonds, record personnel en playoffs, le meilleur rebondeur de la NBA livre de grosses batailles dans ces playoffs puisqu’au premier tour, il avait Julius Randle dans son axe, puis il a tenté de freiner Joel Embiid. Désormais, il doit défendre sur Giannis Antetokounmpo, tout en gardant un oeil sur Brook Lopez au rebond. Des missions qui ne l’effraient pas, et comme ses coéquipiers, il joue sans le moindre complexe.

« Quand on joue avec cette énergie, cette connexion, cette synergie, j’ai l’impression que notre équipe est inarrêtable »

« Je crois que notre mentalité est de continuer à jouer. Quand on fait une erreur en défense, on essaie juste de ne pas la répéter » poursuit l’ancien pivot de Houston. « On n’est pas vraiment focalisé sur le score, mais davantage sur les erreurs qu’on peut faire. Comment faire en sorte de mieux exécuter nos systèmes en attaque, comment se procurer plusieurs possessions, le rebond offensif, ressortir le ballon, réussir des stops en défense… Tout ça se répercute vraiment des deux côtés du terrain. »

Pour Capela, la réussite des Hawks est d’abord mentale. C’est une question de confiance, de solidarité et de persévérance. « J’ai le sentiment que notre équipe vient simplement pour jouer et on sait tous qu’on a mérité d’en arriver là. On s’est donné à fond toute l’année, et j’ai l’impression que nous jouons comme si nous étions à notre place. On a été très agressifs pendant tout le match, on a joué avec confiance, personne n’a peur. Je pense que c’est la mentalité que nous devons avoir. C’est notre mentalité de se dire que notre potentiel est sans limites. Quand on joue avec cette énergie, cette connexion, cette synergie, j’ai l’impression que notre équipe est inarrêtable. »