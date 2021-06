Erik Spoelstra à la tête de la Select Team, partenaire d’entraînement de Team USA

Hormis forfaits de dernière minute, suite à des blessures ou au calendrier des Finals, on connait les 12 joueurs qui iront à Tokyo afin de défendre le titre olympique de Team USA, et venger l’affront de la Coupe du monde 2019.

Il s’agit ainsi de Kevin Durant, Damian Lillard, Bam Adebayo, Bradley Beal, Devin Booker, Draymond Green, Jrue Holiday, Kevin Love, Khris Middleton, Jayson Tatum, Zach LaVine et Jerami Grant.

Le groupe devra se réunir à Las Vegas à partir du 6 juillet, où il affrontera comme à chaque fois une « Select Team », qui réunit de jeunes joueurs qui serviront de partenaires d’entraînement aux 12 joueurs de Gregg Popovich.

ESPN annonce ainsi qu’Anthony Edwards fera partie de ces jeunes stars qui donneront la réplique à Kevin Durant et compagnie sur les parquets de Las Vegas, alors que c’est Erik Spoelstra qui dirigera cet effectif. Le coach des Spurs discutait depuis des mois avec celui du Heat pour l’inciter à rejoindre le camp de l’équipe américaine dans le Nevada, mais le double champion NBA (2012, 2013) n’a accepté qu’une fois son équipe éliminée des playoffs.

Erik Spoelstra ne sera pas du voyage à Tokyo, Gregg Popovich ayant déjà trois assistants (Steve Kerr, Jay Wright et Lloyd Pierce), mais le coach du Heat est déjà ravi de rejoindre l’aventure à Las Vegas, où il va pouvoir passer du temps avec quelques-uns de ses meilleurs homologues, ainsi que de grands joueurs.

« Je veux simplement faire partie du programme », explique-t-il ainsi, toujours à ESPN. « Je me pousse toujours à m’améliorer pendant les intersaisons, je vais rendre visite à des gens et des choses du genre. Cela va être une immersion dans le basket. Je veux dire, les dîners, les réunions d’équipe… Par rapport à là où je me trouve, en ce moment dans ma carrière, je pense que c’est la chose parfaite à faire pour un été de développement. »