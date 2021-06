Un nouveau coloris estival pour la KD 14

Nike se prépare à commercialiser un nouveau coloris de la KD 14 pour l’été, avec un modèle qu’on qualifiera d’audacieux.

Autour de la tige en noir et blanc, on retrouve en effet une sangle bleu foncé marqué d’un « Swoosh » jaune, une languette en jaune sur lequel le logo « KD » ressort en bleu, et enfin, toute la surface du talon en rouge, pour accompagner la semelle intermédiaire en blanc « moucheté ». Un signe Nike apparaît également en rouge sur l’avant de la chaussure.

La date de sortie officielle de cette KD 14 « Fusion Red Yellow Strike » n’a pas encore été communiquée. Son prix sera de 150 dollars, comme les modèles précédents.

(Via KicksOnFire)

—

