Team USA : Kevin Love en invité surprise ?

L’effectif annoncé, à un mois du début des Jeux olympiques, pour Team USA est fourni et superbe : Damian Lillard, Bradley Beal, Devin Booker, James Harden, Kevin Durant, Jayson Tatum, Draymond Green et Bam Adebayo. Si tous participent bien à la compétition à Tokyo, il ne reste donc que quatre places.

Et si Kevin Love faisait partie du groupe ? L’hypothèse pourrait paraître étrange tant l’intérieur des Cavs est loin de son meilleur niveau depuis quelque temps, mais d’après The Athletic, ce dernier serait intéressé pour refaire les JO. Et toujours d’après nos confrères, Gregg Popovich ne serait pas contre l’idée de l’emmener au Japon.

Le champion NBA 2016 faisait partie de l’aventure de Londres en 2012 avec LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony ou encore Kevin Durant. Avec 11.6 points et 7.6 rebonds de moyenne, il avait réussi sa compétition, étant le cinquième marqueur (derrière les quatre déjà cités) et le meilleur rebondeur de Team USA.

Après tout, même avec un effectif XXL, il y a toujours des joueurs moins utilisés et Kevin Love peut parfaitement avoir le profil de l’ancien (il aura 33 ans en septembre) sur le banc, qui grappille quelques minutes ici et là sans se plaindre. Et avec son shoot extérieur et sa présence au rebond, il peut toujours être utile.

Sans négliger qu’une aventure réussie à Tokyo pourrait également le relancer mentalement, et lui offrir une bouffée d’air frais, après des saisons compliquées à Cleveland, plombées par les blessures et les mauvais résultats.