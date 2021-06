Team USA : Chris Paul complète l’effectif !

L’effectif annoncé, à un mois du début des Jeux olympiques, pour Team USA est fourni et superbe : Damian Lillard, Bradley Beal, Devin Booker, James Harden, Kevin Durant, Jayson Tatum, Draymond Green et Bam Adebayo. Si tous participent bien à la compétition à Tokyo, il ne restait donc que quatre places ce matin.

En fait, il n’en reste même plus qu’un, puisque ESPN annonce que Kevin Love fait bien partie du groupe, et il sera aussi accompagné de Khris Middleton, déjà présent à la Coupe du monde 2019, et de Chris Paul, déjà présent en 2008 avec la « Rdeem Team ». D’après The Athletic, Gregg Popovich était favorable à la présence de l’intérieur de Cleveland, par son profil d’intérieur-shooteur et son expérience du basket FIBA. Quant à Chris Paul, la Fédération lui avait laissé une place pour épauler Damian Lillard à la mène.

Love faisait partie de l’aventure de Londres en 2012 avec LeBron James, Kobe Bryant, Carmelo Anthony ou encore Kevin Durant et… Chris Paul. Avec 11.6 points et 7.6 rebonds de moyenne, il avait réussi sa compétition, terminant cinquième marqueur (derrière les quatre déjà cités) et meilleur rebondeur de Team USA.

Quant à Middleton, il a prouvé ces dernières semaines qu’il était un des tous meilleurs à son poste, et il sera parfait comme doublure de Kevin Durant.

Pour la dernière place, pourquoi pas emmener une jeune vedette comme Zion Williamson.