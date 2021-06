Le Top 10 des demi-finales de conférence

Si Kevin Durant avait fait une pointure de moins, l’histoire de ces playoffs 2021 eut été différente… Néanmoins, avec son superbe shoot dans le Game 7 face aux Bucks, quasiment au buzzer, l’ailier des Nets est au sommet des plus belles actions de ces demi-finales de conférence.

Comme la NBA fait la différence entre les actions et les dunks, on ne retrouve pas l’énorme poster de Kawhi Leonard sur Derrick Favors. Mais la star des Clippers est tout de même présente avec son activité. De son côté, Giannis Antetokounmpo contre Kyrie Irving quand Donovan Mitchell et Trae Young frappent de loin.