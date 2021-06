Suns – Clippers : toujours pas de Chris Paul, ni de Kawhi Leonard

Les Suns et les Clippers ont fait un état des lieux de l’infirmerie avant le Game 2 prévu ce mardi, et sans surprise, les deux grands absents du Game 2, Chris Paul et Kawhi Leonard, manqueront encore à l’appel.

Le premier, bien qu’asymptomatique, n’a pas encore reçu le feu vert pour sortir de l’isolement. Monty Williams espère que ce sera possible pour le Game 3 à Los Angeles. Pour le reste, rien de plus à signaler, et Cameron Payne devrait donc à nouveau débuter à la mène.

Chez les Clippers, c’est plus inquiétant. Outre Serge Ibaka, opéré du dos, Kawhi Leonard souffre toujours du genou, et il reste aux soins à Los Angeles. Il y a peu de chances qu’il puisse revenir pendant la série. À ces deux titulaires, il faut ajouter l’incertitude autour de Marcus Morris. L’ailier s’est blessé au genou droit en première mi-temps du Game 1, et il n’avait joué que cinq minutes en deuxième mi-temps.

Les Clippers ne l’ont pas placé sur la « injured list », mais il « ressent encore quelques douleurs » selon Tyronn Lue. « Il reçoit des soins 24 heures sur 24. Je n’ai aucune certitude sur sa participation pour demain, mais il fera son maximum pour essayer de jouer. »

Le Game 2 de cette finale de conférence Ouest est prévu dans la nuit de mardi à mercredi, à 3h00 heure française.