Un nouveau coloris très Chicago pour la Zion 1

Sortie il y a un peu plus d’un mois, la Zion 1 avait mis le paquet pour sa sortie en proposant quatre coloris. Un cinquième est déjà dans les cartons, baptisé « infrarouge », majoritairement composé de noir et doté de teintes rouges avec une semelle blanche et rouge.

On distingue à peine le Z sur l’empeigne, censé représenter la marque de fabrique de cette première chaussure signature de Zion Williamson dessinée par Jordan Brand. Avec cet assemblage de couleurs, on pencherait plutôt vers un hommage à Michael Jordan et à son époque des Bulls, et elle rappelle d’ailleurs la Air Jordan 11.

La date de sortie de ce nouveau coloris n’a pas encore été communiquée. Son prix devrait rester le même : 120 euros.

(Via SneakerNews)

—

