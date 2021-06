Portland : un deuxième entretien pour Becky Hammon !

Sept franchises sont actuellement à la recherche d’un nouvel entraîneur, et on retrouve souvent les mêmes noms dans les différents bruits de couloir, comme ceux de Chauncey Billups, assistant de Tyronn Lue aux Clippers, et Becky Hammon, assistante aux Spurs. ESPN et The Athletic révèlent ainsi que les deux vont passer un deuxième entretien avec les dirigeants des Blazers.

On ne sait pas si d’autres candidatures ont été retenues, mais ça signifie que Becky Hammon est finaliste pour le poste, et donc toute proche de remplacer Terry Stotts, pour devenir la première femme à coacher un club NBA.

Pour Becky Hammon, ce n’est pas la seule opportunité puisqu’elle est aussi sur la « short list » du Magic. Pour Chauncey Billups, ce sont les Celtics mais aussi les Wizards qui sont sur sa piste. L’ancien meneur de Detroit a d’ailleurs passé un second entretien avec Boston, pour prendre la suite de Brad Stevens.