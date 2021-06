Trae Young croque à pleines dents dans les playoffs

En ratant 19 de ses 21 premiers tirs lors du Game 7 face à Philadelphie, Trae Young n’était pas vraiment la bonne version de « Ice Trae ». Court sur ses shoots de loin et malheureux sur ses « floaters », le jeune meneur star des Hawks était visiblement gêné par la défense de Ben Simmons ou autre Matisse Thybulle.

« Mes coéquipiers avaient assuré pendant tout le match et je voulais à mon tour répondre présent »

À 2/16 aux tirs, dont 1/8 à 3-points sur les trois premiers quart-temps, Trae Young n’était pas dans son match offensivement, mais ses Hawks étaient dans le match. Avec 9 passes, il était néanmoins dans son rôle à la création, trouvant plusieurs fois Clint Capela au alley-oop ou Kevin Huerter sur des sorties d’écran.

« Mes tirs ne voulaient pas rentrer mais mes coéquipiers ont répondu présent et ont créé du jeu. J’ai simplement essayé de les trouver. Et quand le quatrième quart est arrivé, j’ai essayé de me reconcentrer et de créer des actions pour mon équipe en fin de match. Mes coéquipiers avaient assuré pendant tout le match et je voulais à mon tour répondre présent et les aider aussi. Je sais que je n’ai pas bien shooté mais ils ont définitivement conclu les actions. C’était un effort collectif total. »

Il a ainsi bouclé le dernier quart-temps à 3/7 aux tirs (et donc 5/23 au final !), et Trae Young a donc cumulé 10 points pour terminer fort, dont un 3-points de loin qui a permis de desserrer l’étau défensif autour de lui, pour inscrire ensuite un panier près du cercle et un autre à mi-distance.

« Trae joue comme ça », a expliqué Nate McMilan dans l’Atlanta Journal Constitution. « Même si le ballon n’est pas tombé dans le cercle pour lui [hier] soir, il a continué à être agressif, ce qui a mis la pression sur la défense pour défendre sur lui. Il a aussi bien nourri la main chaude. Il a donné la balle à Kevin (Huerter) et il a permis à Kevin de créer du jeu, et aussi à d’autres gars. »

« Ma main et mon épaule droites n’en pouvaient plus »

Aux antipodes de Ben Simmons, Trae Young n’a ainsi jamais hésité à envoyer ses tirs. Et le gamin d’Oklahoma n’hésitera jamais à le faire s’il a le moindre espace pour dégainer, c’est dans son ADN. Cela dit, il sait aussi que, quand il n’est pas dedans, il peut faire autre chose sur un terrain de basket.

« Je veux toujours créer des actions pour mes coéquipiers mais c’est la nature du jeu : certains soirs, ça ne voudra pas rentrer et tu auras besoin d’autres gars pour t’aider. Je savais que je devais trouver un moyen. Mon tir n’était pas réglé, ma main et mon épaule droites n’en pouvaient plus, j’ai essayé de me battre et de continuer à pousser. »

Après avoir accueilli à bras ouverts les insultes et le « trashtalking » des fans new-yorkais au premier tour, Trae Young a de nouveau fait croître à vitesse supersonique sa cote de désamour du côté de Philadelphie, recevant avec le sourire tous les quolibets et se relevant après chaque carton sur les écrans adverses. Tout comme cette canette de bière en fin de match qui s’est retrouvée sur le parquet des Sixers…

Après tout, envoyer des noms d’oiseaux à un Hawk, c’est mal calculé. « On a joué dans deux des salles les plus dures. C’était une superbe ambiance. J’ai adoré le trashtalking. J’ai adoré tout ça. »

Avec 29 points et 11 passes de moyenne sur ce deuxième tour, après avoir tourné à 29 points et 9 passes pour se débarrasser des Knicks, Trae Young est certes un peu dispendieux à 3-points, à 35% seulement, mais Atlanta continue de gagner grâce à sa force d’attraction sur les extérieurs. Surtout, il saisit avec une grande maturité les opportunités, et ce pour sa toute première aventure en playoffs.

« On sait que c’est notre première année en playoffs, ce n’est que le début ! »

Grand prince, Trae Young a même fait le détour par les travées du Wells Fargo Center qui se vidait après le match, pour aller trouver son paternel, Rayful. Reconnaissant de ses sacrifices, Young Junior a filé son maillot à Young Senior. Un geste fort pour la fête des pères.

« Je me souviens de faire ces aller-retours entre Norman, Oklahoma et Dallas pour jouer dans mon équipe AAU. Et ces vols jusqu’à Kansas City pour jouer en AAU. Il était à mes côtés à chaque fois et encore aujourd’hui. On allait voir les playoffs quand j’étais jeune [à Oklahoma City] et d’avoir [hier] un match de playoffs à jouer le jour de la fête des pères, j’en avais fait ma mission de gagner et de lui donner mon maillot. »

Mission accomplie pour Trae Young et les jeunes Hawks qui prouvent qu’une reconstruction par la Draft peut fonctionner si on choisit des joueurs complémentaires et aptes à s’adapter à leur rôle. « Il a fallu de nombreuses défaites pour en arriver là. Pour les gars qui sont là depuis le début du projet de reconstruction, c’est une superbe sensation. On sait que c’est notre première année en playoffs, ce n’est que le début ! C’est ça le meilleur dans tout ça, ce n’est que le début. »