Shawn Marion très touché par le départ de Rick Carlisle

C’était il y a dix ans : les Mavericks climatisaient l’American Airlines Arena pour se venger des Finals 2006, et Dallas remportait le titre (4-2) à l’issue du Game 6 face au Heat !

Depuis hier, une page s’est tournée dans l’histoire de la franchise des Mavs avec le départ de Rick Carlisle, grand architecte du seul titre remporté par les Mavs. Les marques d’affection envers ce coach emblématique après 13 ans de bons et loyaux services se sont multipliées, notamment de la part de Shawn Marion, un des cadres de la formation victorieuse en 2011.

« Coach Carlisle est vraiment spécial. Nous sommes liés à vie grâce à cette victoire. Je suis triste de le voir partir, mais je lui souhaite le meilleur », a-t-il déclaré sur le site officiel des Mavs. « C’était un effort d’équipe complet et tout le monde a adhéré à ce que Carlisle nous a proposé dès le premier jour ».

Un inoubliable compagnon de galère

Joueur des Mavs de 2009 à 2014, Shawn Marion sait l’importance qu’a eue son coach au fil de ces années, dans les victoires mais aussi dans les moments plus difficiles, alors que Dallas se battait pour décrocher le titre suprême avec une grosse équipe chaque saison. Cette année-là, Dirk Nowitzki et Shawn Marion avaient ainsi pu compter sur de solides lieutenants tels que Jason Kidd, Jason Terry ou Tyson Chandler pour aller au bout.

« N’importe quelle autre équipe qui a gagné un championnat, tout au long d’une saison, sait que ce n’est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des hauts et des bas. Mais nous nous sommes présentés concentrés sur notre objectif, et c’est ce que nous voulions », a-t-il ajouté. « Il y a tellement de choses à retenir de cette saison, ce que nous avons fait et comment on l’a réussi ensemble. Tout le monde a joué son rôle du début à la fin ».

Reste à savoir ce qui attend désormais Rick Carlisle. Un nouveau challenge ou la retraite ? « C’est un type formidable. Qu’il décide ou non de revenir, je lui souhaite le meilleur. Qui sait ? Il est peut-être fatigué ».

Dans son message de départ, le coach évoquait plutôt « le nouveau chapitre » de sa carrière de coach, et il pourrait vite rebondir alors que les Celtics et les Pacers cherchent un nouvel entraîneur. Et qu’il y a également des chances pour que les Bucks se séparent de Mike Budenholzer si Milwaukee ne décroche pas le titre suprême.