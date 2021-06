Joe Harris, le shoot en brioche

Battus à plates coutures hier soir par des Bucks mieux préparés, les Nets ont raté une belle occasion de se qualifier en finale de conférence Est. Désordonnée en défense et sans rythme offensivement, la troupe de Brooklyn n’a jamais semblé en mesure de rivaliser, à la traîne au score de bout en bout.

Plus alarmant, malgré un 7/33 à 3-points de Milwaukee, les Nets ont tout de même été sèchement battus, trop dilettantes sur leur repli défensif, autorisant ainsi un 26-3 sur les points en contre-attaque en faveur des Bucks. Steve Nash et son staff ont décidément du pain sur la planche avant le Game 7.

Un rendez-vous manqué

« On n’était pas bien offensivement. Sans rythme, sans lien », peste Steve Nash dans le New York Post. « On n’a clairement pas joué comme on le voulait, comme on avait planifié de le faire. Et ce pendant tout le match. »

Héroïque au Game 5, Kevin Durant (32 points, 11 rebonds, 7 balles perdues) a bien essayé de revigorer ses troupes, avec 10 points de suite en troisième quart, mais là non plus, ça n’a pas pris. La dynamique a été étouffée dans l’œuf par des Bucks sérieux, à l’image de Khris Middleton.

« Ils ont répondu à chacune de nos tentatives de retour, et il faut leur en donner le crédit », souffle Kevin Durant. « On était à -15 et on est revenu à 82-77. On a fait faute sur un tir à 3-points et c’est là qu’ils ont pris le contrôle définitivement. Je pense qu’on y était presque, mais on n’a pas réussi à passer le cap. »

Au contraire, Milwaukee a fait la course en tête, portée par son duo de All-Stars : « Quelques tirs, quelques coups de sifflets discutables par ci par là… Ça a tourné au vinaigre rapidement », ajoute James Harden.

Avis de recherche pour Joe Harris

Si les Nets n’attendent pas monts et merveilles de James Harden (16 points, 7 passes, 5 rebonds, 4 interceptions et 4 balles perdues tout de même) qui vient de revenir et joue toujours avec une sévère gêne au niveau des ischio-jambiers, c’est surtout vers Joe Harris que se tournent désormais tous les regards.

Quatrième meilleur scoreur de son équipe en saison régulière, à 14 points, il est en train de dévisser sur ce deuxième tour de playoffs, avec 9 points et 3 rebonds de moyenne, à un petit 30% de réussite à 3-points.

Tout avait pourtant bien commencé au Game 1, avec 19 points à 7/11 aux tirs, mais depuis, c’est la catastrophe avec un 6/30 aux tirs cumulé sur les matchs 3, 4 et 5… Malgré ce gros trou d’adresse, et alors qu’il a pourtant des positions de tir plutôt ouvertes, Steve Nash garde confiance en son sniper attitré.

« Je dirais qu’il le mérite. J’ai entière confiance en lui. À chaque fois qu’il shoote, je pense que ça va tomber dedans et ça ne va pas changer à cause de ces derniers matchs. On passe tous par des périodes difficiles mais ça ne diminue en rien ma confiance en lui », argue le coach. « C’est important de persévérer. Joe est un gars intelligent et un shooteur d’élite. Ce sont des choses qui arrivent mais il faut qu’il continuer à tirer. Je ne suis pas inquiet pour lui. Il est intelligent, dur et c’est un shooteur incroyable. S’il a le même genre de tirs, mon argent est sur lui. »

Peser autrement que par le shoot

Pour le quatrième match de suite, Joe Harris n’a pas réussi à passer la dizaine hier soir, ce qui plombe logiquement l’attaque des Nets sachant que Kyrie Irving (la deuxième option en saison régulière) est absent, que Jeff Green (la cinquième option) revient de blessure, et que Blake Griffin (la sixième option) fait ce qu’il peut au poste de pivot titulaire avec 11 points et 7 rebonds de moyenne…

« Mon boulot est d’être agressif, de chercher mes tirs et de faciliter l’attaque en mettant du rythme, permettre aux gars d’avoir des espaces et du rythme en mouvement, de poser des écrans, tout ce que je peux faire pour aider », se justifie le shooteur. « Il ne s’agit pas forcément de scorer un certain nombre de points mais plutôt d’essayer d’initier l’attaque et d’aider à mettre le ballon dans le panier, peu importe qui score au final. »

Restant sur une série de 8/31 à 3-points sur ces cinq derniers matchs, Joe Harris a clairement perdu confiance en son tir, par ailleurs redoutable en saison régulière (le meilleur de la ligue à 47.5% de réussite). La preuve, depuis le Game 3, il rate même des tirs à 3-points considérés comme « ouverts » (2/7) et « très ouverts » (1/8)…

« Il y a évidemment eu quelques coups de sifflets à des moments clés du match. Ça n’apporte rien de bon de les contester, de ne pas être d’accord… La faute a été sifflée et il faut passer à autre chose », relativise-t-il. « C’est tout ou rien à ce stade, ça va évidemment être le match le plus important de notre saison. Ça a été une sacrée bataille pendant toute la série mais on ne peut pas laisser la déception et les émotions affecter comment on jouera ce Game 7. On doit arriver confiant et envoyer nos tirs. »