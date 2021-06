Le MVP de la nuit | Khris Middleton avait réponse à tout !

Ce n’est évidemment pas aussi marquant et sexy que les 49 points, 17 rebonds et 10 passes de Kevin Durant dans le Game 6, mais Khris Middleton a réalisé une performance rare cette nuit. Si rare qu’elle en est même unique. L’arrière/ailier des Bucks est devenu cette nuit le premier joueur de l’histoire à terminer un match avec au moins 30 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 5 paniers à 3-points.

Une ligne de stats qui en dit long sur ses qualités de « all-around player », et on retiendra son festival dans les tirs extérieurs. Notamment à chaque rapproché des Nets. À chaque fois que Brooklyn a cru revenir au score, Khris Middleton en a remis une couche. C’était quasi systématique !

« On sait que dans ces moments-là, il va faire le geste juste. Il n’a pas peur de ces moments-là » explique Giannis Antetokounmpo. « On sait que lorsqu’il se sent bien, il faut lui donner la balle. »

« Il a mis ses tirs au bon moment »

On l’a déjà écrit, Khris Middleton, c’est un peu le Kevin Durant du pauvre. Il est moins grand, moins élancé, mais il est si élégant et si facile dans ses tirs. Cette nuit, il rend une copie superbe à 38 points (record personnel en playoffs) avec un 11 sur 16 aux tirs, et 11 sur 12 aux lancers-francs.

« C’est un créateur de shoots » le définit Kevin Durant justement. « Quand on visualise que son tir va rentrer dans le cercle, on prend davantage confiance. Il a mis ses tirs au bon moment pour eux. »

Il ne fait pas jamais de bruit mais Krhis Middleton réalise une grande série à 24.5 points, 8.5 rebonds et 4 passes de moyenne. Le tout avec de la défense, et cette capacité à prendre les tirs importants de loin. Des tirs que Giannis Antetokounmpo, shooteur faible, ne peut pas prendre.

Désormais, place au Game 7, et le shooteur ne se prend pas la tête. « On ne réfléchit pas à la moindre pression. C’est un match de basket, et c’est aussi simple que ça. Je sais que c’est du quitte ou double, mais dans le même temps, ça reste que du basket. Il faut prendre du plaisir. Ces moments sont plaisants, quand il y a un tel enjeu. »