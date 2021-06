Tyronn Lue admiratif de la force de caractère de Paul George

Son surnom de « Playoff P » a été décliné en dérision à toutes les sauces. Mais la nuit dernière, les détracteurs de Paul George n’ont pas pu s’adonner à leur loisir préféré puisque l’ailier des Clippers a sorti une performance magistrale pour aider les siens à vaincre le Jazz sur son parquet (111-119) malgré l’absence de Kawhi Leonard.

Auteur de 37 points, 16 rebonds et 5 passes décisives, PG13 a ainsi offert deux balles de match à son équipe pour espérer accrocher la finale de conférence. Tyronn Lue en a ainsi profité pour régler quelques comptes.

« C’était un grand moment. Les gens qui parlent de l’extérieur, ça n’a pas vraiment d’importance », a-t-il déclaré après la rencontre. « C’est un grand joueur, comme on l’a vu ce soir. Il nous a portés en élevant son niveau en première mi-temps. Il a vraiment dominé en attaque. Et en deuxième mi-temps il a fait de supers passes même si on n’a pas mis nos shoots à chaque fois. Mais il a eu les bonnes lectures de jeu, et prendre ces rebonds, ça a aussi fait partie de la clé du match. Il y a eu un moment où Rudy Gobert nous faisait vraiment mal au rebond et pour Paul George, prendre 16 rebonds est quelque chose d’énorme ».

Un mental solide

Tyronn Lue a notamment raconté comment Paul George avait essayé de garder la tête haute malgré la catastrophe survenue la veille, montrant des signes de « leadership » dès le matin du match. « Avant l’entraînement du matin, il m’a dit : « T, je m’occupe de nous ce soir ». Après le match, il a remercié ses coéquipiers pour avoir cru et gardé confiance en lui toute la saison. Je lui ai dit qu’il n’avait pas à faire ça et qu’il avait été phénoménal », a-t-il ajouté.

Parmi les clés de cette performance réussie, le stratège des Clippers a également rappelé l’importance du mental. Paul George n’a jamais douté de sa force, et l’objectif des Clippers, particulièrement sur ce match, a été de tout faire pour le mettre en confiance.

« Je lui ai juste montré la confiance que j’avais en lui, en mettant le ballon dans les mains, en le laissant créer, en l’utilisant de différentes façons, en sortie d’écran à l’aile, en isolation, sur pick-and-roll, en le laissant un peu faire de tout. Mais le plus important, c’est d’avoir confiance en lui. Si tu vas à la guerre, tu n’y vas pas la fleur au fusil, et c’est ce qu’il a fait pour nous ce soir », a poursuivi coach Lue. « J’ai beaucoup de respect pour PG. On ne peut pas juger la carrière d’un gars en se basant sur ce qu’il a fait sur une série et oublier le reste. Je connais beaucoup de grands joueurs qui ont traversé une mauvaise série, ou une mauvaise période. A chaque fois qu’il fait un mauvais match, on en fait tout un plat. Peu importe, il doit juste continuer à jouer, être lui-même, et au bout du compte, il s’accommodera du résultat ».

Les Clippers habitués du système D

Comme la saison précédente, les nombreuses blessures et contretemps qui ont rythmé la saison des Clippers ont finalement été bénéfique sur ce match, les protégés de Tyronn Lue n’ayant pas perdu pied malgré l’absence de Kawhi Leonard. Au contraire, certains joueurs ont même semblé jouer plus libérés.

« Nous n’avons pas eu peur d’essayer de nouvelles choses. On a testé beaucoup de gars dans beaucoup de positions différentes. Bon nombre d’entre eux ont eu l’occasion de jouer ensemble lorsqu’il nous manquait du monde, et il nous a toujours fallu trouver un moyen de gagner. Ça n’a pas toujours été beau, mais c’est ce qu’il fallait qu’on fasse. Le fait d’avoir eu beaucoup de blessés cette saison, d’avoir dû multiplier les combinaisons différentes et faire jouer des joueurs à des postes différents, ça nous a vraiment aidé au final. Aujourd’hui, on a même eu Terance Mann pour jouer au poste 5. On continue de jouer, de nous battre et tant qu’on restera comme ça, en restant unis et en jouant dur, ça ira pour nous ».