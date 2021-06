Comme James Harden, Mike Conley jouera-t-il malgré sa blessure aux ischio-jambiers ?

Alors que le Jazz se retrouve désormais dos au mur, après sa défaite dans le Game 5 contre les Clippers, Mike Conley n’a toujours pas joué dans cette demi-finale de conférence. La faute à une blessure aux ischios-jambiers.

Pourquoi est-ce si long ? Parce que le meneur de jeu du Jazz a connu une petite rechute le jour du Game 2, le 10 juin dernier. Tout indiquait un retour pour le Game 3, mais ce contretemps a freiné sa guérison. Comme les matches s’enchaînent rapidement, l’ancien meneur des Grizzlies n’a aucune chance de revenir à 100%, mais l’essentiel pour lui désormais, c’est d’être suffisamment en forme pour aider le Jazz, mené 3-2, à rester en vie.

« Vu comment les choses avancent et avec une série serrée, un retour face aux Clippers est encore possible, selon la situation », annonçait-il avant le Game 5 au Deseret News. « J’ai joué avec des blessures durant ma carrière et s’il faut le refaire, je n’hésiterais pas. Si on peut gagner les deux prochains matches (il parlait du Game 5 et 6), cela me donnerait quelques jours de plus pour me sentir mieux. »

Un retour à la James Harden, qui a tenté le tout pour le tout dans le Game 5 face aux Bucks, pour un éventuel Game 7 (encore faut-il que le Jazz prenne la sixième manche) n’est donc pas à écarter. Avec sa part de risque…

« Si on pousse trop, on peut avoir une nouvelle rechute et être absent encore plus longtemps », prévient-il. « Si on passe ce tour, on ne veut pas manquer plusieurs séries à cause d’une blessure qui pouvait être mieux gérée. Le temps, c’est la meilleure chose pour ça, mais on n’en a pas. Je le répète : je me sens capable et prêt à jouer dans cette série si je le peux. »